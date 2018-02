GroenLinks en PvdA willen abortuspil bij huisarts

De abortuspil moet verkrijgbaar worden bij de huisarts. Dat vinden GroenLinks en de PvdA, die hierover een initiatiefwetsvoorstel indienen. In de huidige situatie kunnen vrouwen de pil alleen bij een ziekenhuis of abortuskliniek krijgen.

Over de abortuspil was de afgelopen jaren veel te doen. In 2016 wilde toenmalig minister Edith Schippers (Volksgezondheid) de pil al beschikbaar maken bij de huisarts. De huidige coalitie voelt daar niets voor.

Volgens GroenLinks zit er een duidelijk verschil tussen het oude plan van Schippers en het initiatiefwetsvoorstel: GL en de PvdA willen niet dat huisartsen allemaal apart een vergunning moeten aanvragen.

"Dit voorstel vergroot de keuzevrijheid en toegang tot zorg voor alle vrouwen", vindt Tweede Kamerlid Corinne Ellemeet (GL). Haar PvdA-collega Sharon Dijksma spreekt van "een belangrijke stap vooruit".

Duidelijkheid

De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) staat positief tegenover het voorstel. "Het wetsvoorstel schept duidelijkheid over het wettelijke kader waarbinnen dit gebeurt. En het brengt geen administratieve lastendruk met zich mee, dat was bij een eerder wetsvoorstel wel het geval", zegt een woordvoerster. Zij wijst er ook op dat huisartsen straks zelf kiezen of ze de abortuspil gaan verstrekken of niet.

Volgens een peiling van EenVandaag vinden zes op de tien mensen (63 procent) het een goed idee als de huisarts de pil kan voorschrijven. Ook ondervraagde kiezers van D66 (80 procent voor) en VVD (69 procent) zijn enthousiast. CDA-kiezers zijn voorzichtig optimistisch (49 procent voor, 35 procent tegen). Alleen de kiezers van de ChristenUnie zijn volgens de peiling in meerderheid tegen.(ANP)