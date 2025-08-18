Huisartsenorganisaties voeren actie tegen asielwetten

Onder de leus ‘Medisch noodzakelijke zorg kent geen grenzen’ spreken huisartsen en huisartsenorganisaties in de eerste lijn zich uit tegen het asielwetsvoorstel dat de Tweede Kamer op 3 juli heeft aangenomen.

“Huisartsen staan klaar voor iedereen in nood. Altijd.” Het wetsvoorstel stelt hulp aan mensen zonder geldige verblijfspapieren strafbaar. Dit druist rechtstreeks in tegen de eed die huisartsen hebben afgelegd: “Zorg verlenen kan nooit strafbaar zijn.”

Met flyers en posters, via social media en op het wachtkamerscherm krijgen huisartsen de gelegenheid zich uit te spreken. De huisartsen willen een sterk geluid laten horen vanuit de sector. Daarom is de actie ‘Medisch noodzakelijke zorg kent geen grenzen’ een gezamenlijke actie van LHV, NHG, InEen, Lovah en VPH.

Marjolein Tasche, bestuursvoorzitter LHV: “We kunnen dit niet laten gebeuren. Geen mens mag dit overkomen, geen enkele arts mag door de wetgever voor zo’n keuze worden gesteld. Onze eed verplicht ons om te handelen in het belang van de patiënt, ongeacht wie hij of zij is. Als arts maak je geen onderscheid. Je biedt medische zorg als dat nodig is.”

Asielwetten en medische zorg

Het wetsvoorstel van 3 juli, dat is aangenomen met 94 voorstemmers en 56 tegenstemmers, stelt het bieden van hulp en medische zorg aan mensen die illegaal in Nederland verblijven strafbaar. NSC, CDA en SGP stemden met het wetsvoorstel in op voorwaarde dat dit onderdeel van de wet voorlopig niet in werking zal treden voordat de Raad van State advies heeft uitgebracht over de definitie van ‘hulp’ en of ook medische zorg wordt bedoeld. De Eerste Kamer moet nog over het wetsvoorstel stemmen.