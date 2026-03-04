Skipr

Thema: Eerstelijnszorg
Haagse praktijkondersteuner huisarts vrijgesproken van ontucht

,

De rechtbank Den Haag heeft een 60-jarige praktijkondersteuner van een Haagse huisarts vrijgesproken van het plegen van ontuchtige handelingen bij twee patiënten. De rechtbank oordeelt dat er niet voldoende wettig en overtuigend bewijs is.

Twee vrouwen deden aangifte en verklaarden dat de man tijdens een consult onnodig aan hun borsten zou hebben gezeten. Dat zou zijn gebeurd in november 2023 en bij een van de vrouwen ook in januari 2022.

Onvoldoende steunbewijs

De rechtbank legt uit dat de verklaringen van de vrouwen en de verdachte lijnrecht tegenover elkaar staan, waardoor steunbewijs is vereist. In deze zaak oordeelde de rechtbank dat er onvoldoende overtuigend steunbewijs is.

Het Openbaar Ministerie had een gevangenisstraf geëist van vijf maanden, waarvan drie voorwaardelijk, en een beroepsverbod van vijf jaar. (ANP)

