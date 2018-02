Ook AMC en VUmc pleiten voor behoud opleiding tropenarts

Ook AMC en VUmc zijn voor het behoud van de opleiding tot tropenarts. De academische medische centra roepen minister Bruno Bruins voor Medische Zorg op om de opleiding te financieren. Die maakte onlang bekend geen actie te ondernemen om het aantal opleidingsplaatsen tot tropenarts op peil te houden.

Tropenartsen werken aan het begin van hun carrière een periode in lage inkomenslanden. Eenmaal terug in Nederland zijn ze volgens de academische centra met hun ervaring waardevol in het onderwijs en voor de vervolgopleidingen tot medisch specialisten. Ze hebben bijvoorbeeld vaak kennis opgedaan over nieuwe infectieziekten en 'oude' tropenzieken. Ook hebben ze geleerd om in een team samen te werken, complexe zorg met minimale middelen te organiseren en (lokale) mensen op te leiden in moeilijke omstandigheden.

Recent waarschuwden ziekenhuizen in Trouw dat zij niet meer in staat zijn om de kosten te dragen voor de opleidingsplaatsen. Zij betalen die uit eigen zak omdat het ministerie van VWS het niet de taak van de overheid vindt om tropenartsen te financieren, omdat ze niet in Nederland gaan werken. Om financiële redenen zijn vijf ziekenhuizen reeds gestopt met de opleiding.

Oproep

De ChristenUnie riep de minister op de opleiding tot tropenarts te redden. In reactie hierop liet Bruins weten dat hij zich geen zorgen maakt over het verdwijnen van opleidingsplekken en dan ook "geen aanleiding te zien voor overleg over behoud hiervan", zo meldde Medisch Contact.

Ook de KNMG, die de opleiding in 2012 officieel erkend heeft, vindt dat de minister van VWS de studie moet financieren: "We moeten in Nederland onze kennis en kunde op peil houden op het terrein van ziektes die minder vaak in Nederland voorkomen. Artsen moeten immers ook in staat zijn om 'uitheemse' ziektes snel te (laten) herkennen en hun patiënten tijdig en kundig te behandelen."

Onlangs lieten ook het Albert Schweitzer ziekenhuis (ASz) en Gelre ziekenhuizen weten voorstander te zijn van financiële steun van de overheid voor de opleiding tot tropenarts.