Jeugdartsentekort noopt Friesland tot taakherschikking

Een tekort aan jeugdartsen dwingt GGD Fryslân de Friese jeugdgezondheidszorg anders in te richten. Eén van de voorstellen is om taken van artsen door verpleegkundigen te laten overnemen.

Dit kwam donderdag naar voren tijdens een bijeenkomst van de bestuurscommissie gezondheid van de veiligheidsregio Fryslân, waarover de Leeuwarder Courant bericht.

Volgens GGD-directeur Margreet de Graaf is het tekort aan kinderartsen in de provincie nu al voelbaar. Een herschikking van taken van artsen naar verpleegkundigen kan een deel van de oplossing zijn. Elders in het land gebeurt dit al.

Het voorstel is om de drie standaard artsencontactmomenten voor ouders met peuters en kleuters op het consultatiebureau door verpleegkundigen te laten doen. Er is voor de verpleegkundigen dan wel extra scholing nodig. De GGD overweegt ook het aantal contactmomenten aan te passen, bijvoorbeeld door de oproepen te flexibiliseren.

Digitaal

Omdat ook aan verplegend personeel een tekort dreigt te ontstaan, is een taakherschikking niet de enige oplossing. Contacten met ouders zouden in de toekomst ook meer digitaal verlopen, aldus de Leeuwarder Courant.