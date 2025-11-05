Skipr

Akkoord bereikt over nieuwe cao Kraamzorg

,

Onderhandelaars hebben een akkoord bereikt over een nieuwe cao voor de kraamzorg. Dat laten vakbonden FNV en CNV weten.

De lonen van kraamzorgmedewerkers gaan met terugwerkende kracht per 1 augustus 2025 met 4 procent omhoog en op 1 juli 2026 nog eens met 3,5 procent. De afspraken over de wachtdiensten zijn aangepast waardoor de werk-privébalans voor kraamverzorgenden moet verbeteren en de werkdruk omlaag moet gaan.

Wachtdiensten

“Naast meer loon waren vooral de afspraken over de wachtdiensten en roostering voor de achterban van de vakbonden belangrijk. Behalve dat kraamverzorgenden nu meer zekerheid hebben over hun werktijden gaat ook na bijna tien jaar de vergoeding voor wachtdiensten omhoog”, aldus CNV en FNV.

De belangrijkste afspraken op een rij:

•             4 procent loonsverhoging met terugwerkende kracht per 1 augustus 2025

•             3,5 procent loonsverhoging per 1 juli 2026

•             Wachtdienst is 14 dagen van tevoren bekend en telt mee als arbeidstijd, wat zorgt voor meer rust in het rooster

•             Vergoeding wachtdienst gaat op 1 januari 2026 met 4% omhoog en op 1 juli 2026 met 3,5 procent. Dit is de eerste stijging in bijna 10 jaar.

•             Voor een flink aantal loonschalen komt een extra periodiek. Dit betekent dat met name kraamverzorgenden een extra stap kunnen doorgroeien in salaris.

Leden stemmen

Onder de cao Kraamzorg vallen zo’n 7.200 werknemers. De cao loopt tot en met 31 augustus 2026. Leden moeten nog wel stemmen over dit onderhandelingsresultaat.

