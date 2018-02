Menzis dringt aan op vertrek rvt bij Insula Dei

Het zorgkantoor van Menzis, dat de grootste financiële bijdrage levert aan de zorg van Insula Dei Huize Kohlmann in Arnhem, stuurt aan op een nieuwe raad van toezicht bij de zorgverlener. De reden is de slechte communicatie rondom het ontslag van oud-bestuurder Barbara Versteegen.

Dat meldt dagblad de Gelderlander op 26 februari. Menzis gaat niet zelf ingrijpen, maar heeft in een email en een persoonlijk gesprek aangedrongen op het vertrek van de rvt. Menzis Zorgkantoor wil binnen afzienbare tijd weer in gesprek met de toezichthouders.

Toekomst

De kwaliteit van zorg binnen Insula Dei Huize Kohlmann wordt niet in twijfel getrokken, maar Menzis Zorgkantoor vraagt zich af of de huidige raad van toezicht in staat is de stichting op een verantwoorde manier de toekomst in te loodsen.

Non-actief

Het heeft Menzis vooral gestoord dat ze zo laat op de hoogte zijn gebracht van het conflict en de rechtszaak, zo schrijft de Gelderlander. Op 8 februari is Barbara Versteegen door de Arnhemse rechter op alle punten in het gelijk gesteld in haar arbeidsconflict met Insula Dei. Dat conflict loopt terug tot 2016, toen de instelling onder verscherpt toezicht van de IGJ kwam te staan. Volgens de rvt heeft Versteegen te weinig maatregelen genomen om de zorg te verbeteren. In mei 2017 werd ze opeens op non-actief gesteld. Volgens de rechter heeft de raad van toezicht Versteegen onnodig zwart gemaakt bij relaties en in de media.