Nieuw interim-bestuur voor GGZ Rivierduinen

Per half maart heeft GGZ Rivierduinen een tijdelijk bestuur. Ron Sponselee wordt interim-voorzitter van de raad van bestuur en Ingeborg Siteur wordt interim-bestuurslid. Zij vervangen de vertrekkende Marjolein ten Kroode en de al vertrokken Henrie Henselmans.

Dat meldt GGZ Rivierduinen op 2 maart. In de loop van april vervangt Sponselee Marjolein ten Kroode als bestuursvoorzitter. Ten Kroode start in juni als procureur-generaal bij het Openbaar Ministerie in Den Haag. Sponselee was tot voor kort voorzitter van de raad van bestuur van GGZ Delfland.

Zorginhoud

Ingeborg Siteur wordt verantwoordelijk voor de zorginhoud. Siteur was lang als psychiater werkzaam en heeft vervolgens verschillende management- en directiefuncties bekleed. Ook was zij lid van de raad van bestuur bij AntesGGZ.



De raad van toezicht gaat zich de komende maanden buigen over de definitieve invulling en profielen.