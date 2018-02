Bestuursvoorzitter verlaat GGZ Rivierduinen voor OM

Marjolein ten Kroode vertrekt per 1 mei bij GGZ Rivierduinen als voorzitter van de raad van bestuur. Zij wordt procureur-generaal bij het Openbaar Ministerie in Den Haag, op voordracht van minister Ferdinand Grapperhaus van Justitie en Veiligheid.

Marjolein ten Kroode trad in november 2009 aan als bestuurder bij GGZ Rivierduinen. Daarvoor heeft zij leidinggevende functies bekleed in zowel private als (semi-)publieke instellingen. Zo is ze manager Informatievoorziening geweest bij Zilveren Kruis Spaarneland en vicevoorzitter raad van bestuur van Sociale Verzekeringsbank. Ze heeft meerdere opleidingen gevolgd, waaronder Sociale geografie aan de Universiteit van Amsterdam, en leergangen gevolgd bij de Harvard Universiteit in de Verenigde Staten en bij Tias in Nederland.

De raad van toezicht is haar erkentelijk voor haar bevlogenheid en gedrevenheid, zo valt te lezen in een persverklaring. "Marjolein heeft een vaarbare koers uitgezet. Zij heeft GGZ Rivierduinen met vaste hand door stormachtige periodes geloodst", zegt Guido van Woerkom, voorzitter van de raad van toezicht. "Wij wensen haar alle goeds toe en feliciteren haar met deze eervolle en uitdagende nieuwe stap in haar carrière."

Laatste overgebleven lid

De raad van toezicht zet op korte termijn een procedure in gang voor het werven van een interim-bestuurder. Ten Kroode was het laatste overgebleven lid van de driehoofdige raad van bestuur van de ggz-aanbieder. Eerder vertrokken Henrie Henselmans (per 1 februari jongstleden) en Erik Laarhoven (per april 2017). Onbekend is waarom Henselmans Rivierduinen heeft verlaten, Laarhoven is weggegaan omdat hij tijdelijk financieel bestuurder bij Treant Zorggroep werd.