Nieuwbouw Erasmus MC half mei volledig in gebruik

De nieuwbouw van het Erasmus MC is op 18 mei volledig in gebruik. De verhuizing naar het nieuwe pand vindt niet in één keer, maar stapsgewijs plaats.

De afdelingen radiotherapie en radiologie gingen al eerder over naar het nieuwe ziekenhuis. Sinds februari ontvangen het ziekenhuis hier de eerste patiënten. De overige afdelingen verhuizen in mei naar het nieuwe Erasmus MC. Het ziekenhuis is een voorlichtingscampagne gestart om patiënten te informeren over de vernieuwingen.

Na twintig jaar voorbereiding en ruim acht jaar bouwen kreeg het Erasmus MC op 5 december 2017 de sleutel van het nieuwe ziekenhuis. Voorzitter raad van bestuur Ernst Kuipers: "Na mei 2018 staat hier in het hart van Rotterdam het universitair medisch centrum van de 21e eeuw. Innovatief, duurzaam en ingericht volgens de voorwaarden van een healing environment. Met veel daglicht, groen en een warme inrichting, gericht op het verminderen van stress bij een ziekenhuisbezoek."