Rechter: Bravis mag verloskundige weren

Een poging van een hoogzwangere vrouw om via de rechter begeleiding van haar eigen verloskundige bij de aanstaande bevalling af te dwingen, is mislukt. De rechter in Breda bepaalde vrijdag dat ziekenhuis Bravis in Roosendaal niet aan de wens van de vrouw tegemoet hoeft te komen en de verloskundige geen toegang tot het ziekenhuis hoeft te verschaffen.

Vrouwenrechtenorganisatie Clara Wichmann en de Geboortebeweging reageren geschokt op de beslissing. De uitspraak zet het recht op zelfbeschikking van zwangeren op onacceptabele wijze onder druk, zeggen ze. "Ziekenhuizen krijgen absolute macht", aldus voorzitter Anniek de Ruijter van Clara Wichmann. De beide organisaties overwegen hoger beroep.

De vrouw uit Middelburg bevalt binnenkort van haar tweede kind. Vanwege slechte ervaringen bij de geboorte van haar eerste kind wil ze haar eigen verloskundige bij de bevalling in het ziekenhuis. Met hulp van een aantal vrouwenorganisaties spande ze een kort geding aan tegen het ziekenhuis. De vrouw zegt te strijden voor een groeiende groep vrouwen die zelf wil beslissen op welke manier ze hun kind op de wereld willen zetten.

Risicopatiënt

Het ziekenhuis ging om medische redenen niet akkoord met haar wens. Onder andere omdat haar eerste kind is geboren na een keizersnede is ze een risicopatiënt. Een bevalling onder leiding van de verloskundige is onverantwoord en zal in het ziekenhuis moeten worden begeleid door een gynaecoloog, aldus Bravis.

Het ziekenhuis meent bovendien dat de situatie van de vrouw wordt misbruikt voor een proefproces over de keuzevrijheid van vrouwen bij hun bevalling.

De motivering van de rechter is nog niet bekend. De volledige uitspraak volgt over twee weken, aldus een rechtbankwoordvoerder. (ANP)