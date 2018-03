Thuisarts.nl breidt uit met medisch-specialistische zorg

Thuisarts.nl, de onafhankelijke publiekswebsite voor gezondheidsinformatie in Nederland, wordt uitgebreid met informatie over medisch-specialistische zorg. Inmiddels staan er 29 specialistische aandoeningen die in het ziekenhuis worden behandeld online.

Dat meldt de Federatie Medisch Specialisten (FMS) op 12 maart. Zij werken hiervoor samen met het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en Patiëntenfederatie Nederland. De informatie over de 29 aandoeningen die nu op Thuisarts.nl staan, gaat onder meer over nierschade, hartinfarct en verschillende vormen van kanker zoals prostaatkanker en borstkanker. Er is ook informatie over wat er gebeurt bij het plaatsen van een kunstknie of kunstheup.

Samen beslissen

Thuisarts.nl wordt maandelijks 2 miljoen keer bezocht. De informatie is gebaseerd op de bestaande wetenschappelijke richtlijnen voor huisartsen en medisch specialisten. Patiëntenverenigingen en wetenschappelijke verenigingen maken hier samen begrijpelijke teksten van voor het brede publiek. Huisartsen gebruiken de site veel tijdens consults of verwijzen patiënten er naar. Medisch specialisten willen het ook gaan inzetten bij het samen beslissen met de patiënt.