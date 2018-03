Uber stort zich op ziekenvervoer

Onder het motto ‘Let's move health forward together’ heeft digitale vervoerder Uber begin deze maand een speciale vervoersdienst voor zorggebruikers in het leven geroepen. Uber Health zal vooralsnog alleen in de VS actief zijn.

Uber presenteert de nieuwe dienst als antwoord op de problemen met licht ziekenvervoer in de VS. De afstanden zijn er groot, terwijl openbaar vervoer vaak beperkt beschikbaar is. Het bedrijf belooft een betrouwbare, 24-uurs on demand-vervoersservice, die er voor zorgt dat patiënten tijdig op hun afspraken met zorgverleners verschijnen. Deze laatsten krijgen hiertoe toegang tot een dashboard dat ze helpt ritten voor hun patiënten te vinden tegen regulier Uber-tarief. Via het dashboard kunnen zorgverleners d ereis van hun patiënten realtime volgen.

Geen ambulance

Uber Health is uitdrukkelijk niet bedoeld als alternatief voor ambulancevervoer. “Het is niet bedoeld als spoedvervoer”, stelt general manager Chris Weber van Uber Health in de Amerkaanse media. “Ons advies is om in geval van acute nood altijd het alarmnummer te draaien.”

Een ander punt van zorg betreft de privacy van de vervoerde patiënten. Volgens Uber voldoet het digitale dashboard aan alle eisen omtrent privacy en gegevensbescherming, zoals in de VS vastgelegd in de Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA).

Experimenten

Uber experimenteert sinds juli 2017 op kleine schaal met patiëntenvervoer. Uber heeft in het verleden vaker geëxperimenteerd met initiatieven in de zorg. In 2014 bood het bedrijf al eens griepvaccinaties aan in de VS. Ook is er een experiment geweest met gesubsidieerde ritten in het kader van borstkankeronderzoek. Daarnaast heeft Uber in Brazilië vaccins en in Singapore mondkapjes rondgereden. Dit waren echter ad hoc-service diensten in plaats van een permanente dienst. Naar eigen zeggen doet Uber inmiddels circa 200 duizend zorg-gerelateerde ritten.

Het initiatief van Uber mag pikant heten. Vanwege het disruptieve karakter kijkt menigeen in debatten over de toekomst van de zorg reikhalzend dan wel bezorgd uit naar "een Uber-van-de-zorg", oftewel: een bedrijf of initiatief dat de status quo op zijn kop zet. Met de nieuwe zet laat het bedrijf zien dat de Uber-van-de-zorg voorlopig gewoon nog Uber zelf is.

Hoe ziet de routekaart naar digitale zorg er uit? Met deze vraag als rode draad wordt u op 23 maart 2018 tijdens de HIMSS Highlights bijgepraat over de HIMSS 2018.