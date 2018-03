Omring en De Zorgcirkel samen in revalidatiezorg

Ouderenzorgorganisaties Omring en De Zorgcirkel werken samen op het gebied van geriatrische revalidatie en herstel in Noord-Holland. Op 14 maart ging het samenwerkingsverband GRZPLUS van start.

Dat melden Omring en De Zorgcirkel in een gezamenlijk persbericht. GRZPLUS richt zich op herstel in topklinische revalidatiecentra, maar revalidatie- of herstelzorg thuis is ook een belangrijk aandachtspunt. Door snellere en betere mogelijkheden voor revalidatie en herstel van ouderen thuis kunnen zij korter in het zieken- of verpleeghuis verblijven.

Living labs

De organisaties werken aan een meetbaar hogere kwaliteit van zorg en behandeling. Dat gebeurt onder andere door kennis te bundelen en een brug te slaan tussen wetenschap en praktijk. Omring en De Zorgcirkel werken daarom ook samen met de Hogeschool van Amsterdam en andere opleidings- en kennisinstituten. GRZPLUS wil in 2018 twee ‘living labs’ inrichten. Dat zijn praktijkhuizen waar onderzoekers en studenten samen met zorgprofessionals innovatieve ideeën voor de geriatrische revalidatiezorg ontwikkelen en toetsen.