Omstreden interimmer stopt bij Treant

Interim-manager Mark-Erik Nota legt per direct zijn functie neer bij de Treant Zorggroep. Nota treedt af na kritiek vanuit het ziekenhuispersoneel over de plannen voor concentratie van de kinderafdelingen van Emmen, Hoogeveen en Stadskanaal.

Dat meldt Dagblad van het Noorden op 15 maart. Ook is er kritiek op de communicatie van Nota. Hij zou 'neerbuigend' met zijn medewerkers omgaan. Zijn werkwijze is 'frustrerend' en 'demotiverend', zo schreven medewerkers van de kinderafdeling en de afdeling gynaecologie van het Refajaziekenhuis in Stadskanaal in een brief aan de raad van bestuur.

Tekort

Mark-Erik Nota was aangesteld om in kaart te brengen welke ziekenhuizen van de Treant Zorggroep kindergeneeskunde moeten gaan bieden. Vanwege een tekort aan kinderartsen zijn de afdelingen kindergeneeskunde en verloskunde in het Scheper Ziekenhuis in Emmen nu tijdelijk gesloten. Het personeel van de afdelingen in het Refaja vreest dat hun een definitieve sluiting wacht.

Sluiting

De interim-manager heeft zich tijdens een voorlichtingsbijeenkomst voor het personeel expliciet uitgesproken voor concentratie in Emmen, en dus sluiting van de afdelingen in Stadskanaal en Hoogeveen. Dit leidde tot veel onrust.



Naar aanleiding van de brief en de bijeenkomst heeft de raad van bestuur gesproken met Mark-Erik Nota. De rvb stelt in een verklaring: "Op basis van die gesprekken is in onderling overleg besloten dat Mark-Erik Nota zijn werkzaamheden per 16 maart beëindigt. De raad van bestuur bedankt Mark-Erik voor zijn inzet voor Treant." Volgens Treant is het nog geen uitgemaakte zaak dat alleen Emmen verloskunde en kindergeneeskunde behoudt.