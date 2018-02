Treant onderzoekt concentratie verloskunde

De Treant Zorggroep onderzoekt de mogelijkheid om de verloskundige zorg te concentreren op een of meerdere ziekenhuislocaties. Dat meldt de zorgorganisatie op haar website.

De klinische afdelingen kindergeneeskunde en verloskunde in het Scheper Ziekenhuiszijn zijn sinds 18 december 2017 gesloten vanwege een tekort aan kinderartsen. De zorg is overgenomen door het Bethesda in Hoogeveen en het Refaja in Stadskanaal en andere ziekenhuizen in de regio.

Omdat het moeilijk is nieuwe kinderartsen aan te trekken, werkt Treant op dit moment alternatieve scenario’s uit voor de inrichting van deze zorg op de drie ziekenhuislocaties. Een van de scenario’s is concentratie van de afdelingen kindergeneeskunde en op een of meerdere locaties. Een definitief besluit over een eventuele concentratie van zorg wordt dit voorjaar verwacht.

Volumenormen

Volgens Dagblad van het Noorden reageert de zorgorganisatie met de concentratieplannen ook op de verdere aanscherping van volumenormen door het Zorginstituut. Volgens die normen zouden de ziekenhuizen jaarlijks minstens duizend bevallingen moeten begeleiden, maar komen de Treant-ziekenhuizen daar momenteel niet aan.

In de gemeenteraad van Stadskanaal uitten verschillende partijen maandagavond hun zorgen over de toekomst van de kraamafdeling in het Refaja ziekenhuis. Raadsleden noemden een eventuele sluiting van de kraamafdeling in Refaja "onbestaanbaar" en vroegen wethouder Francis Boen (PvdA) om duidelijkheid.

Banen

Eerder deze maand maakte Treant bekend dat in de ziekenhuizen in Emmen, Hoogeveen en Stadskanaal 93 banen verdwijnen. De maatregelen zijn onderdeel van een bezuinigingspakket dat ervoor moet zorgen dat de ziekenhuisgroep weer financieel gezond wordt. De maatregelen zijn volgens de organisatie ook nodig om goede, bereikbare en betaalbare zorg voor de regio te behouden. Treant meldde toen al behandelingen te willen concentreren op één van de ziekenhuislocaties. Uitgangspunt daarbij is dat zo’n 90 procent van de geleverde zorg op alle drie ziekenhuislocaties wordt aangeboden.