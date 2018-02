Treant schrapt bijna honderd banen

In de Treant-ziekenhuizen in Emmen, Hoogeveen en Stadskanaal verdwijnen 93 banen. De maatregelen zijn onderdeel van een bezuinigingspakket dat ervoor moet zorgen dat de ziekenhuisgroep weer financieel gezond wordt, zo meldt Treant op haar website.

Een deel van de banen verdwijnt via natuurlijk verloop, zoals pensionering, het niet opvullen van vacatureruimte en het beëindigen van tijdelijke contracten. Hierna blijven nog 39 te reduceren formatieplaatsen over, oftewel 2 procent van het totaal. Volgens Treant zullen vooralsnog geen gedwongen ontslagen vallen.

Treant wil efficiënter gaan werken en haar financiën weer op orde krijgen. Ook zijn de maatregelen volgens de organisatie nodig om goede, bereikbare en betaalbare zorg voor de regio te behouden. Treant gaat hiertoe meer ingrepen en behandelingen concentreren op één van de ziekenhuislocaties. Uitgangspunt daarbij is dat zo’n 90 procent van de geleverde zorg op alle drie ziekenhuislocaties wordt aangeboden.

Regiovisie

De maatregelen staan in een zogeheten regiovisie waar Treant momeneel aan werkt. Ondernemingsraden, cliëntenraden en andere interne belanghebbenden zijn gevraagd advies te geven over de bezuinigingsplannen. Na interne consultatie bespreekt Treant de regiovisie met huisartsen, verzekeraars, collega-ziekenhuizen en ambulancediensten. Vanaf maart volgt een dialoog met externe partijen.

In september 2017 liet Treant nog weten dat er 137 banen bij zouden komen, schrijft RTV Noord. Het ging toen vooral om medisch specialisten, die moeilijk te vinden zijn. De functies die straks verdwijnen zijn onder meer dokterassistenten, medisch secretaressen en verpleegkundigen, aldus een woordvoerder tegen RTV Noord. Volgens Treant gaan patiënten niks van de bezuinigingen merken. De maatregelen die nu op tafel liggen, moeten een besparing opleveren van zo’n 4,5 miljoen euro.

Kinderartsen

Treant kampt al langere tijd met een tekort aan artsen. Vorige zomer beschikte de zorgorganisatie over onvoldoende oogartsen en geriaters, waardoor in Hoogeveen de meest voorkomende oogheelkundige zorg niet kon worden geboden. De afdelingen verloskunde en kindergeneeskunde in Emmen zijn sinds december gesloten vanwege een tekort aan kinderartsen.