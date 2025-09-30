Zuid-Limburg krijgt 12,7 miljoen IZA-geld voor arbeidsmarkt

Zuyderland en twintig andere zorg- en welzijnsorganisaties gaan intensief samenwerken bij de werving en het behoud van personeel. Via het IZA-transformatieplan ‘Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn Zuid-Limburg’ komt er 12,7 miljoen euro beschikbaar.

Zorgverzekeraars CZ en Coöperatie VGZ hebben het IZA-transformatieplan ‘Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn Zuid-Limburg’ goedgekeurd. Met dit plan komt er 12,7 miljoen euro beschikbaar vanuit het IZA. Dit geld wordt gebruikt om de arbeidsmarkt in zorg en welzijn sterker en toekomstbestendig te maken.

Regionale aanpak Zuid-Limburg

Meer dan twintig zorg- en welzijnsorganisaties, onderwijsinstellingen, verzekeraars en belangen- en werkgeversorganisaties uit Zuid-Limburg bundelen hun krachten. Ze kiezen samen voor één regionale aanpak van de arbeidsmarkttekorten. Ze handelen vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid om de zorg toegankelijk te houden voor iedere Limburger. Zonder deze actie zou het personeelstekort in Zuid-Limburg stijgen van 2.200 in 2024 naar 9.900 in 2034 (Prognosemodel Zorg en Welzijn, 2024).

IZA-transformatieplan

De werkgeversorganisatie Zorg aan Zet coördineert de samenwerking. Vivian Haine, directeur-bestuurder van Zorg aan Zet en lid stuurgroep IZA-transformatieplan ‘Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn Zuid-Limburg’: “De sleutel tot succes ligt in de intensieve samenwerking die organisaties met elkaar aangaan. Juist door samen te werken in plaats van in elkaars vijver te vissen, worden resultaten mogelijk die afzonderlijk niet gerealiseerd kunnen worden.”

Arbeidsmobiliteit

De gezamenlijke aanpak bestaat uit vier programmalijnen. Ze willen samen een grotere instroom realiseren en medewerkers behouden voor de zorg. Ook willen ze investeren in een ‘Leven lang leren’. Met disruptieve innovaties willen ze werken in zorg en welzijn aantrekkelijker vormgeven. De organisaties willen het mogelijk maken dat zorgmedewerkers overstappen naar andere functies of branches binnen de zorg. Door intensieve samenwerking willen zorgorganisaties, onderwijsinstellingen en belangen- en werkgeversorganisaties mobiliteit actief vormgeven. Zodat mensen kunnen werken op de plek die bij hen past.

Anita Eberson, directeur P&O Zuyderland en lid van de regiegroep IZA-transformatieplan ‘Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn Zuid-Limburg’: “We creëren meer ruimte voor de bevlogenheid van professionals, trekken nieuwe doelgroepen aan en investeren extra in het behoud van medewerkers. Zo bieden we een aantrekkelijke, flexibele loopbaan en behouden we waardevolle krachten voor de sector en de regio.”