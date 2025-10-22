Skipr

GHZ-instellingen slaan alarm over invloed Wet DBA op complexe langdurige zorg

Zorgaanbieders in het westen van Nederland maken zich ernstige zorgen over de continuïteit en veiligheid van langdurige, zeer complexe zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. “We bevinden ons in een spagaat tussen de zorgwetgeving en de wet DBA.”

In een gezamenlijk initiatief trekken 14 gehandicaptenzorgaanbieders in West- en Midden-Nederland aan de bel over de kwetsbare situatie waarin deze essentiële zorg verkeert.

Ondanks inspanningen om vaste zorgteams te vormen en tijdelijke oplossingen af te bouwen, blijft de situatie zorgwekkend. Vooral voor mensen met de meest intensieve zorgbehoeften, die levenslang, 24 uur per dag nabijheid, begeleiding en zorg nodig hebben. Voor hen dreigt de continuïteit van zorg in gevaar te komen.

Lege roosters

Bij een van de instellingen, de Hartekamp Groep dreigen roosters leeg te raken voor deze doelgroep. De inzet van gespecialiseerde zzp’ers is momenteel nog noodzakelijk. Door de handhaving van de wet DBA wordt hun inzet onmogelijk. Zonder deze krachten is afschaling van zorg onvermijdelijk.

“We bevinden ons in een spagaat tussen de zorgwetgeving en de wet DBA”, zegt Desiree Sollewijn Gelpke, bestuurder van de Hartekamp Groep. “We willen niets liever dan voldoen aan alle regels, maar de huidige kaders maken dat in de praktijk onmogelijk.”

Randvoorwaarden

Meerdere gehandicaptenzorgorganisaties uit West-Nederland stuurden op 16 oktober een brandbrief aan de de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Sociale Zaken. Zij roepen beide ministeries op om in samenwerking betere randvoorwaarden te creëren. “Wij vragen u met nadruk om verantwoordelijkheid te nemen in het creëren van structurele randvoorwaarden die de langdurige, complexe zorg haalbaar en uitvoerbaar houden. Het is van essentieel belang dat beleid en uitvoering van beide ministeries elkaar versterken.”

Ze sluiten af met het verzoek om een reactie op korte termijn, “gezien de urgentie van de situatie en de impact op kwetsbare cliënten in onze regio”. Alleen dan kan deze zorg volgens de instellingen toekomstbestendig, haalbaar en uitvoerbaar blijven. Zonder ingrijpen kunnen instellingen de noodzakelijke zorg niet meer in volle omvang bieden. Dat heeft ingrijpende gevolgen voor cliënten, hun naasten, zorgmedewerkers en de samenleving.

Meer over:ArbeidsmarktGehandicaptenzorg

