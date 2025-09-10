FNV: Werknemers ggz voelen zich structureel ondergewaardeerd

Werknemers in de geestelijke gezondheidszorg ervaren structurele onderwaardering, personeelsgebrek en dagelijkse veiligheidsrisico’s. Dat blijkt uit een peiling van FNV Zorg & Welzijn onder 570 leden werkzaam in de ggz.

Uit de resultaten komt een zorgwekkend beeld naar voren: 76 procent van de respondenten voelt zich stelselmatig ondergewaardeerd. Volgens hen staan niet de medewerkers, maar de belangen van de organisatie en de cliënt centraal. Tegelijkertijd groeit de zorgvraag, terwijl patiënten en medewerkers vastlopen in lange wachtlijsten.

Te weinig collega’s

Bijna de helft van de ondervraagden (47 procent) werkt minstens twee keer per week met te weinig collega’s. Dit heeft directe gevolgen voor de veiligheid van zowel personeel als cliënten. “Er was een dag dat ik alleen in huis was met negen cliënten. Dat mag nooit de bedoeling zijn, maar het gebeurde wel,” aldus een medewerker. Een ander zegt: “Je moet jezelf in tweeën of drieën splitsen om aan essentiële zorg toe te komen.”

Door de onderbezetting is er minder zicht op cliënten, waardoor spanningen sneller oplopen en signalen vaak te laat worden opgepikt. Medewerkers geven aan dat hun grenzen regelmatig worden overschreden. Uit de peiling blijkt dat 76 procent zijn of haar eigen grenzen verlegt uit loyaliteit naar de cliënt of organisatie.

Onvoldoende tijd om bij te komen

Ook herstel en verlof zijn geen vanzelfsprekendheid. Zeven op de tien respondenten zeggen onvoldoende tijd te hebben om bij te komen van zware diensten. Slechts een kwart kan zonder problemen vakantie opnemen. Het gebrek aan rust maakt het werk niet alleen zwaar, maar ook ongezond.

Het ziekteverzuim in de ggz ligt op 7,4 procent. Dat betekent dat dertien medewerkers het werk moeten doen van veertien. De vacaturegraad is vergelijkbaar: er staan zo’n 9.800 functies open. Tijdelijke krachten bieden weinig soelaas. Volgens medewerkers kennen invallers de cliënten onvoldoende, waardoor afspraken worden gemist en soms zelfs agressie ontstaat.

Inhaalslag

FNV-bestuurder Elise Merlijn noemt de situatie schrijnend: “Hoe kan het dat de mensen die de zorg dragen zelf zo weinig zorg krijgen? Dat valt niet uit te leggen.” De bond gaat over de uitkomsten in gesprek met ggz-vertegenwoordigers. Ook bij de cao-onderhandelingen volgend jaar zal de FNV maatregelen eisen. “Genoeg is genoeg,” zegt Merlijn. “Wij eisen een inhaalslag voor betere arbeidsvoorwaarden. Want zolang medewerkers niet op één staan, blijft de ggz kwetsbaar.”