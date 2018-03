NVZ-voorzitter over kwaliteitsregistraties: 'De maat is vol'

Lang niet alle kwaliteitsindicatoren die ziekenhuizen moeten aanleveren gaan daadwerkelijk over de kwaliteit van zorg. Volgens Yvonne van Rooy, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), moeten en kunnen deze in aantal dan ook fors omlaag. Minister Bruins (Medische Zorg) moet de regie nemen en het registratiesysteem op de schop nemen.

"Er zijn hele goede registraties die nuttig zijn voor de kwaliteit van zorg", erkent Van Rooy, "Maar overdaad schaadt. Vooral omdat alles via verschillende gegevensbewerkers aan tal van organisaties moet worden aangeleverd." De minister moet onderzoeken hoeveel organisaties zich nu bezig houden met het meten van de kwaliteit van zorgregistraties, die allemaal ook nog eens met een eigen systeem werken. "Er zijn er naar mijn indruk gewoon teveel, er moet echt iets veranderen."

Ook de hoeveelheid administratieve lasten is Van Rooy een doorn in het oog. De afgelopen tijd gebeurt er weliswaar van alles om de lasten terug te dringen, denk aan de schrapinitiatieven van Het Roer Moet Om en de VvAA, maar: "Ondanks alle inspanningen gaan er heel moeilijk indicatoren vanaf."

Enorme personeelstekorten

De NVZ-voorzitter is stellig: "De maat is vol". Er moet nu iets gebeuren, en wel om twee redenen. De eerste is dat ziekenhuizen te maken krijgen met "enorme personeelstekorten". Gezien de krapte op de arbeidsmarkt moet er iets gebeuren om de werkdruk van zorgprofessionals omlaag te krijgen en het werkplezier te vergroten.

Zorgprofessionals moeten primair aandacht besteden aan de patiënt en "niet eindeloos lang achter de computer zitten omdat alle systemen weer anders werken en de digitale formulieren weer op een andere manier moeten worden ingevuld", aldus Van Rooy, die ziet dat het in de omringende landen heel anders georganiseerd is. "Vergeleken met andere OESO-landen hebben we in Nederland veel meer gegevensbewerkers die met verschillende systemen werken. Gevolg: het is voor zorgprofessionals complex, frustrerend en tijdrovend".

Het tweede punt dat ze naar voren brengt, betreft de wens van ziekenhuizen om veel meer te werken met uitkomstindicatoren. Op die manier kunnen ziekenhuizen de kwaliteit van zorg verbeteren. Maar, stelt Van Rooy: "Voordat we allemaal nieuwe uitkomstindicatoren gaan opstellen, moet eerst de governance van de kwaliteitsregistraties op orde zijn. Hier ligt een raak voor de minister."

Handvatten

Van Rooy ziet graag dat de minister, met de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) in kaart laat brengen hoe andere landen het aantal registraties beperkt houden en hoe ze dit hebben georganiseerd. Dit onderzoek kan vervolgens handvatten leveren voor een betere governance: hoe stroomlijnen en beperken we het aantal organisaties en wie heeft daarbij een ordenende taak?

Dat er veel partijen zijn die zich bezighouden registraties, is geen geheim. Van Integraal Kankercentrum Nederland tot DICA tot allerlei kleine partijen: heel veel organisaties vragen ziekenhuizen om allerhande indicatoren aan te leveren.

Onlangs zei Edwin Brugman van de VvAA dat allerlei organisaties belang hebben bij veel regels in de zorg. Van Rooy: "De formulering is de zijne, maar er zijn wel degelijk organisaties die een commercieel belang hebben bij regels en registraties. Wat mij betreft moet de vraag centraal staan: wat draagt bij aan de kwaliteit van zorg voor de patiënt. Het belang van de patiënt en de professional moeten voorop staan."