Internisten: administratietijd nog altijd veel hoger dan patiëntentijd

Het doel om meer tijd te besteden aan patiënten dan aan administratie gaat verder dan de oproep van voormalig VWS-minister Conny Helder uit juni 2024: een vermindering van minstens twee uur aan regeldruk per zorgverlener per week. De huidige minister van VWS, Fleur Agema, wil dat administratie niet meer dan 20 procent van de tijd inneemt.

Internisten volgen

De NIV taskforce Registratielast beschrijft in een artikel in Medisch Contact het onderzoek dat in 2024 is uitgevoerd in 24 Nederlandse ziekenhuizen, waarvan zeven academische centra. Medisch studenten volgden twee dagen internisten en arts-assistenten tijdens hun normale werkzaamheden. Ze maakten onderscheid tussen administratieve werkzaamheden en niet-administratieve werkzaamheden. De metingen vonden plaats op de polikliniek, spoedeisende hulp en op de opnameafdeling interne geneeskunde. Artsen spendeerden 43,5 procent van hun dagelijkse werktijd – gemiddeld 4 uur en 6 minuten – aan administratieve taken. Patiëntencontact besloeg 19,6 procent van de werktijd: gemiddeld 1 uur en 50 minuten.

40 procent

Uit een enquête uit 2017 onder ruim drieduizend specialisten en arts-assistenten bleek dat medisch specialisten gemiddeld vijftien uur en arts-assistenten negentien uur per week aan administratie besteden. Deze uitkomsten komen overeen met een peiling onder ruim achtduizend huisartsen en een onderzoek onder arts-assistenten, waaruit bleek dat zorgverleners gemiddeld 40 procent van de dag kwijt zijn aan administratie.

Verspilling expertise

Naar aanleiding van deze bevindingen startte in 2017 het programma (Ont)Regel de Zorg om de regeldruk in de zorg te verminderen. Nu blijkt dat er niets is veranderd. Internisten besteden nog altijd 40 procent van hun tijd aan administratie. De NIV noemt dat een verspilling van expertise.