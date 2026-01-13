Virtuele collega voor zorgmedewerkers wint Zorg-award

Beeld: Alexander Limbach/stock.adobe.com

Erik Vereijken, zorgprofessional bij Savant Zorg, heeft de eerste 5 Minuten voor Zorg-award gewonnen, een initiatief van Ictivity om het slimste tijdbesparingsidee in de zorgsector te vinden. Zijn winnende idee: een digitale AI-assistent waarin uiteenlopende informatiebronnen, van HR-procedures tot zorgprotocollen, in één slimme assistent worden gebundeld zodat zorgprofessionals tijdens hun dienst sneller informatie kunnen vinden. Uit veertig inzendingen koos de vakjury voor dit praktijkidee vanwege de directe tijdwinst en brede toepasbaarheid binnen de zorg. Met de winst ontvangt Vereijken 5.000 euro ontwikkelbudget en begeleiding van Ictivity om zijn AI-assistent te ontwikkelen en op de werkvloer te testen.

Savant Zorg

Erik Vereijken: “Als zorgprofessional merk ik dagelijks hoeveel tijd mijn collega’s en ik kwijt zijn aan het vinden van antwoorden op simpele vragen. Zoeken in verschillende systemen kost veel tijd die we eigenlijk niet hebben en liever besteden aan onze bewoners. Met een digitale assistent die getraind is op bedrijfsinformatie en data uit meerdere bronnen combineert, versnellen we dit proces enorm, omdat we veel sneller antwoorden hebben op onze vragen. Collega’s hoeven niet langer te bepalen bij wie ze moeten aankloppen of meerdere loketten af te gaan, want de benodigde informatie is direct beschikbaar. Ik ben erg blij dat we deze AI-assistent in de praktijk gaan brengen. Savant is daarbij een ideale testcase om te laten zien hoe waardevol deze oplossing voor de hele sector kan zijn.”

Werkvloer

“De 5 Minuten voor Zorg-award bekroont praktische innovaties van zorgmedewerkers die taken op de werkvloer versnellen of vereenvoudigen. Dit alles met het doel om de zorgsector vijf minuten terug te geven.” De inzendingen gingen over ondersteuning van zorgprocessen en het koppelen van losstaande systemen. De award is op 12 januari uitgereikt aan Vereijken en het bestuur van Savant Zorg op het hoofdkantoor van Savant in Helmond.