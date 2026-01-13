Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Personeel
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

Virtuele collega voor zorgmedewerkers wint Zorg-award

,

Behoefte van de zorgwerkvloer leidt tot digitale assistent die snel informatie kan vinden.

Robot medische assistent

Beeld: Alexander Limbach/stock.adobe.com

Erik Vereijken, zorgprofessional bij Savant Zorg, heeft de eerste 5 Minuten voor Zorg-award gewonnen, een initiatief van Ictivity om het slimste tijdbesparingsidee in de zorgsector te vinden. Zijn winnende idee: een digitale AI-assistent waarin uiteenlopende informatiebronnen, van HR-procedures tot zorgprotocollen, in één slimme assistent worden gebundeld zodat zorgprofessionals tijdens hun dienst sneller informatie kunnen vinden. Uit veertig inzendingen koos de vakjury voor dit praktijkidee vanwege de directe tijdwinst en brede toepasbaarheid binnen de zorg. Met de winst ontvangt Vereijken 5.000 euro ontwikkelbudget en begeleiding van Ictivity om zijn AI-assistent te ontwikkelen en op de werkvloer te testen.

Savant Zorg

Erik Vereijken: “Als zorgprofessional merk ik dagelijks hoeveel tijd mijn collega’s en ik kwijt zijn aan het vinden van antwoorden op simpele vragen. Zoeken in verschillende systemen kost veel tijd die we eigenlijk niet hebben en liever besteden aan onze bewoners. Met een digitale assistent die getraind is op bedrijfsinformatie en data uit meerdere bronnen combineert, versnellen we dit proces enorm, omdat we veel sneller antwoorden hebben op onze vragen. Collega’s hoeven niet langer te bepalen bij wie ze moeten aankloppen of meerdere loketten af te gaan, want de benodigde informatie is direct beschikbaar. Ik ben erg blij dat we deze AI-assistent in de praktijk gaan brengen. Savant is daarbij een ideale testcase om te laten zien hoe waardevol deze oplossing voor de hele sector kan zijn.”

Werkvloer

“De 5 Minuten voor Zorg-award bekroont praktische innovaties van zorgmedewerkers die taken op de werkvloer versnellen of vereenvoudigen. Dit alles met het doel om de zorgsector vijf minuten terug te geven.” De inzendingen gingen over ondersteuning van zorgprocessen en het koppelen van losstaande systemen. De award is op 12 januari uitgereikt aan Vereijken en het bestuur van Savant Zorg op het hoofdkantoor van Savant in Helmond.

Reageer op dit artikel
Meer over:Administratieve lastenOuderenzorgPersoneelTechnologie

  • This field is hidden when viewing the form
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Gerelateerd nieuws

13 jan 2026 Virtuele collega voor zorgmedewerkers wint Zorg-award
12 nov 2025 Dit zijn de zeven administratieve taken waar zorgverleners vanaf willen
19 dec 2025 Administratieve lasten zorgverleners nog steeds torenhoog
18 nov 2025 Zorgmedewerker is bijna de helft van de werktijd kwijt aan niet-zorgtaken

Reader Interactions

Reacties