Zorgmedewerker is bijna de helft van de werktijd kwijt aan niet-zorgtaken

Gemiddeld besteedt een zorgmedewerker 31 procent van de werktijd aan administratie zoals verslaglegging en registratie, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van een vragenlijst.

Gemiddeld verleent een zorgmedewerker slechts iets meer dan de helft van de werktijd daadwerkelijk zorg. Naast zorg en de administratie, zijn medewerkers ook relatief veel tijd kwijt aan ‘overige werkzaamheden’. Hier vallen bijvoorbeeld overleggen en trainingen onder.

De administratiedruk wordt al jaren geschat rond hetzelfde niveau, tussen de 30 en 40 procent. Ondanks allerlei voornemens van opeenvolgende bewindspersonen en opgezette programma’s om die te verlagen.

Jeugdzorg

Vooral in de jeugdzorg zijn medewerkers, zowel bij cliëntgebonden als niet-cliëntgebonden functies, nu relatief veel tijd kwijt aan administratie, namelijk bijna 40 procent. Ook in huisartspraktijken (35,6 procent) en in ziekenhuizen (35,5 procent) wordt veel gerapporteerd.

Van de 1,5 miljoen werknemers in de gezondheids- en welzijnszorg werkt 78 procent in de directe zorg, of in de ondersteuning of begeleiding van patiënten en cliënten: de cliëntgebonden beroepen.

Hoge werkdruk

Dit zijn bijvoorbeeld verpleegkundigen en verzorgenden, maar ook groeps- en woonbegeleiders. Administratie is hier vooral verslaglegging van zorgverlening.

Ruim 44 procent van de werknemers in een cliëntgebonden beroep geeft aan dat ze een hoge of zeer hoge werkdruk ervaren. Van de werknemers die meer dan gemiddeld tijd besteden aan administratie, ervaart 50 procent een hoge werkdruk.

Bij werknemers in niet-cliëntgebonden beroepen ervaart 30 procent een hoge of zeer hoge werkdruk. Als zij bovengemiddeld tijd besteden aan administratie, geven ze ook vaker aan een hoge werkdruk te hebben (34 procent).

