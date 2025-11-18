Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Beleid en management
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reacties 1 Delen
Print

Zorgmedewerker is bijna de helft van de werktijd kwijt aan niet-zorgtaken

,

Gemiddeld besteedt een zorgmedewerker 31 procent van de werktijd aan administratie zoals verslaglegging en registratie, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van een vragenlijst.

Regeldruk administratie administratielast

優太丸 木戸 stock.adobe.com

Gemiddeld verleent een zorgmedewerker slechts iets meer dan de helft van de werktijd daadwerkelijk zorg. Naast zorg en de administratie, zijn medewerkers ook relatief veel tijd kwijt aan ‘overige werkzaamheden’. Hier vallen bijvoorbeeld overleggen en trainingen onder.

De administratiedruk wordt al jaren geschat rond hetzelfde niveau, tussen de 30 en 40 procent. Ondanks allerlei voornemens van opeenvolgende bewindspersonen en opgezette programma’s om die te verlagen.

Jeugdzorg

Vooral in de jeugdzorg zijn medewerkers, zowel bij cliëntgebonden als niet-cliëntgebonden functies, nu relatief veel tijd kwijt aan administratie, namelijk bijna 40 procent. Ook in huisartspraktijken (35,6 procent) en in ziekenhuizen (35,5 procent) wordt veel gerapporteerd.

Van de 1,5 miljoen werknemers in de gezondheids- en welzijnszorg werkt 78 procent in de directe zorg, of in de ondersteuning of begeleiding van patiënten en cliënten: de cliëntgebonden beroepen.

Hoge werkdruk

Dit zijn bijvoorbeeld verpleegkundigen en verzorgenden, maar ook groeps- en woonbegeleiders. Administratie is hier vooral verslaglegging van zorgverlening.

Ruim 44 procent van de werknemers in een cliëntgebonden beroep geeft aan dat ze een hoge of zeer hoge werkdruk ervaren. Van de werknemers die meer dan gemiddeld tijd besteden aan administratie, ervaart 50 procent een hoge werkdruk.

Bij werknemers in niet-cliëntgebonden beroepen ervaart 30 procent een hoge of zeer hoge werkdruk. Als zij bovengemiddeld tijd besteden aan administratie, geven ze ook vaker aan een hoge werkdruk te hebben (34 procent).

Lees ook: Dit zijn de zeven administratieve taken waar zorgverleners vanaf willen

Reageer op dit artikel
Meer over:Administratieve lasten

  • This field is hidden when viewing the form
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Gerelateerd nieuws

6:30 Zorgmedewerker is bijna de helft van de werktijd kwijt aan niet-zorgtaken
12 nov 2025 Dit zijn de zeven administratieve taken waar zorgverleners vanaf willen

Reader Interactions

Reacties 1

  1. Rens de Haas

    Wie doorbreekt de regel- en controle drift? Administratie is inmiddels ook routine. Dus dit loslaten is ook niet eenvoudig. Dit is zeer complex. Bij elke regeerperiode wordt het verminderen van de administratieve last als belangrijk issue ingezet. Tot nu met weinig resultaat. De incidenten politiek werkt daar ook niet aan. Een incident wordt verheven tot nationaal probleem, dat leidt tot extra controle en regelgeving
    Niemand durft te zeggen, laten we even afwachten of dit een structureel probleem is. In dat opzicht zijn politici lafaards. Dus het is niet alleen roepen de regels moeten minder, maar het begint bij het nagaan waarom we alles verregelen. Eerst de bron aanpakken in plaats van symptoombestrijding.