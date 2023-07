Ontregelprogramma levert niets op, Helder schakelt hulp RVS in

Het programma Ontregel de Zorg levert vooralsnog niets op in de praktijk. Op basis van CBS-cijfers is de regeldruk grofweg gelijk gebleven in de afgelopen twee jaar, blijkt uit een nieuwe cijfers die minister Conny Helder naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De bestuurder schakelt daarom de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving om na te denken over andere stappen om de regeldruk te verlagen.

© Elnur / stock.adobe.com

Voor de werknemers kijkt het CBS naar twee getallen. Het percentage van de tijd die wordt besteed aan het registreren van informatie voor de organisatie wordt bijgehouden. Ook wordt het percentage van de werktijd dat wordt besteed aan verslagleggign over de verlening van zorg en/of ondersteuning aan cliënten. Opgeteld bedroegen de percentages in het tweede kwartaal van 2021 30,6 procent. Een jaar later is het 30,9 procent.

Ervaren regeldruk

Ook de ervaren regeldruk bij werkgevers is nauwelijks veranderd. Een getal is juist duidelijk verslechterd. Het percentage van de werkgevers dat aangeeft dat regeldruk de belangrijke oorzaak voor hogere werkdruk, is gestegen van 58,6 procent in 2020 naar 71 procent in het laatste kwartaal van vorig jaar. Iets meer werkgevers geven aan een plan te hebben gemaakt om de administratiedruk te verlagen. Helder merkt op dat de cijfers niet erg actueel zijn, maar wel een trend weergeven.

Onregelen blijkt een hardnekkig probleem te zijn, merkt de minister verder op. De huidige aanpak gaat niet snel en ver genoeg en daarom schakelt ze de hulp in van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. Eerder hebben zij een advies uitgebracht over anders verantwoorden in de zorg, maar Helder vraagt de raad nu om na te denken over principiëliere stappen over de balans tussen vertrouwen en verantwoording. Dit vervolgadvies moet na de zomer er liggen.

Doel van IZA

Als onderdeel van het Integraal Zorgakkoord (IZA) heeft het kabinet als doel dat de tijdsbesteding aan administratieve werkzaamheden in alle delen van de zorg in 2025 met 5 procent is gedaald ten opzichte van 2020.

Aan ideeën en initiatieven ligt het niet. Helder beschrijft een reeks maatregelen die door zorgpartijen is genomen soms met behulp van VWS om tijd van zorgmedewerkers vrij te maken. Zo zijn zorginstellingen aan de slag gegaan met het zorgplan. Soms moest ook het zorgplan worden aangepast wanneer er geen wijzigingen waren, terwijl de wet hier helemaal geen voorschriften voor kent. Sommige organisaties zijn daarom gestopt met bijvoorbeeld lijsten met 20 afspraken naar rapporteren op 5 belangrijke doelen.

Steeds meer organisaties schrappen ook standaardformulieren en aftekenlijsten, maar Helder ziet dat dit nog niet overal is doorgevoerd en roept zorginstellingen op om kennis te delen en te leren van elkaars ervaringen.