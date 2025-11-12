Skipr

Dit zijn de zeven administratieve taken waar zorgverleners vanaf willen

,

Zorgverleners willen zo snel mogelijk af van herhaaldelijk dezelfde informatie invullen in verschillende systemen, dagrapportages waarin niks bijzonders te melden is, verantwoording van minutenzorg, controlelijsten die niemand leest, interne verslagen waar niks mee gebeurt, overmatig veel vinkjes en aftekenlijsten en papieren registratie naast digitale systemen.

Dat blijkt uit een onderzoek van IT-serviceverlener Ictivity onder ruim duizend zorgprofessionals die zorg verlenen op het gebied van verpleging, verzorging en revalidatie. In het onderzoek is ook gevraagd wat zorgverleners zelf als oplossing zien tegen administratieve druk.

Oplossing

Als oplossing stellen zorgverleners voor minder administratie te doen of alleen rapporteren als er iets te melden is, minder dubbele registraties en directe toegang tot belangrijke informatie zoals cliëntdossiers of roosters. Slechts 20 procent van de medewerkers denkt dat er tijd bespaard kan worden door de inzet van digitale hulpmiddelen of apps.

Structureel

Op de lange termijn denken de zorgmedewerkers aan oplossingen als: structureel minder administratie, één systeem voor alles in plaats van meerdere systemen naast elkaar en aan een betere personeelsplanning.

Meer over:Administratieve lastenOuderenzorgTechnologie

