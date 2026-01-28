Eerstelijns eist pauze op nieuwe administratieve lasten

De Eerstelijnscoalitie luidt de noodklok over de toenemende regeldruk in de zorg. In een brief aan informateur Letschert vraagt de coalitie om een onmiddellijk moratorium op nieuwe administratieve verplichtingen.

Volgens de ELC gaat de stapeling van regels direct ten koste van de patiëntenzorg en de continuïteit van de sector.

De coalitie, waar onder andere LHV, KNMT en KNMP deel van uitmaken, stelt dat huidige wetgeving vaak geen rekening houdt met de kleinschalige structuur van de eerstelijnszorg.

Praktische impact

Wetstrajecten die dit jaar op de agenda staan, zoals de Wet integere bedrijfsvoering zorg (Wibz) en de Wet inroepbevoegdheid ACM, zouden volgens de Eerstelijnscoalitie “niet passen bij het karakter” van zorgverleners die primair aan het bed of in de behandelkamer staan.

Met het voorgestelde moratorium wil de coalitie dwingen dat nieuwe verplichtingen eerst worden getoetst op hun praktische impact.