GGZ Rivierduinen krijgt andere interim-bestuursvoorzitter

Door familieomstandigheden moet Ron Sponselee afzien van de functie als interim-voorzitter van de raad van bestuur van GGZ Rivierduinen. Ernst Hoette zal de functie gaan vervullen. Hoette vervangt in april Marjolein ten Kroode als bestuursvoorzitter.

Dat laat GGZ Rivierduinen op 22 maart weten. Op 2 maart meldde GGZ Rivierduinen de komst van Ron Sponselee en Ingeborg Siteur als tijdelijke bestuurders. Zij vervangen de vertrekkende Marjolein ten Kroode, die procureur-generaal wordt bij het OM, en de al vertrokken Henrie Henselmans.

Voorzitter

Ernst Hoette was onder andere vicevoorzitter van de raad van bestuur van Amphia Ziekenhuis in Breda en voorzitter van de raad van bestuur van GGz Breburg. Hij zal op interim-basis de rol van voorzitter invullen.

Psychiater

Ingeborg Siteur is tijdelijke aangesteld als zorginhoudelijk bestuurder van de raad van bestuur. Siteur is lang als psychiater werkzaam en heeft verschillende management en directiefuncties bekleed. Ook was zij lid van de raad van bestuur bij AntesGGZ.



In de komende maanden buigt de raad van toezicht zich over de definitieve invulling van de raad van bestuur en het gewenste profiel. Hierbij worden ook medezeggenschapsorganen betrokken.