Triversum neemt zorg voor kinderen van failliet Virenze over

Triversum Centrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie gaat de specialistische zorg voor jonge cliënten van het failliete Virenze overnemen. Per 1 juni kunnen de kinderen en jongeren bij Triversum terecht.

Dat melden Triversum en GGZ Noord-Holland-Noord, waar het sinds dit jaar onderdeel van is, op 24 mei. In december 2017 is Virenze, kinder-en jeugdpsychiatrie in Den Helder failliet gegaan en overgenomen door Lucertis, onderdeel van Parnassia. Om de jeugdige cliënten van Virenze de beste zorg te kunnen bieden, heeft Lucertis gevraagd of Triversum de behandeling van deze kinderen wil overnemen.

Behandelteams

Triversum benadrukt dat de keuzevrijheid van de patiënten voorop staat, maar dat de kinderen en hun ouders van harte welkom zijn hun behandeling bij hen voort te zetten. Triversum werkt in de regio van Texel tot Hoofddorp. Met de overname van de zorg zijn ook de kinderen en jongeren die in de gemeente Den Helder bij Virenze in behandeling waren, verzekerd van passende psychiatrische hulp. Zij kunnen terecht bij behandelteams met kinder- en jeugdpsychiaters, psychologen, systeemtherapeuten en verpleegkundigen in Den Helder, Schagen en Hoorn.