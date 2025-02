Aantal zelfdodingen onder jongeren verder gestegen

Het aantal zelfdodingen onder jonge mensen lag ook in het afgelopen jaar “zorgelijk hoog”. In totaal maakten 312 Nederlandse jongeren en jongvolwassenen tot dertig jaar een einde aan hun leven, meldt de Commissie Actuele Nederlandse Suïcideregistratie (CANS).

Het is een lichte stijging ten opzichte van een jaar eerder, toen de commissie driehonderd zelfdodingen registreerde in deze jongste leeftijdsgroep.

Toename vlakt af

Het aantal suïcides onder jongeren stijgt al een aantal jaren op rij. De toename vlakte afgelopen jaar wel af ten opzichte van de jaren daarvoor. In absolute zin is het aantal zelfdodingen van mensen onder de dertig met bijna de helft gestegen in tien jaar tijd. Gecorrigeerd voor bevolkingsgroei is de toename 33 procent, becijfert de commissie.

Onder mensen van middelbare leeftijd nam het aantal zelfdodingen juist af. Daardoor is het algehele zelfmoordcijfer min of meer stabiel, met 10,5 zelfdodingen per 100.000 inwoners. Hoewel er jaarlijks schommelingen zijn, is in de totale cijfers geen structurele toename te zien.

Stichting 113

De cijfers zijn onder meer afkomstig uit verslagen van forensische artsen. Ook de politie en instanties als de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) delen informatie met de commissie.

Stichting 113 Zelfmoordpreventie, die ook betrokken is bij de monitoring, heeft verdiepend onderzoek gedaan om beter te begrijpen welke factoren een rol spelen. Bij jongvolwassenen zijn dat vaak stressfactoren, “zoals prestatiedruk, eenzaamheid, financiële problemen, woningnood en een gebrek aan toekomstperspectief”.

Experts benadrukken hoe belangrijk het is om te blijven praten. “Mensen met gedachten aan zelfdoding voelen zich vaak eenzaam en denken dat niemand hen begrijpt. Een open gesprek kan leiden tot perspectief en dat iemand zich minder alleen voelt”, adviseert bijzonder hoogleraar suïcidepreventie Renske Gilissen. Ze is voorzitter van CANS en hoofd onderzoek van 113. De expert wijst op eerder onderzoek waaruit bleek dat ongeveer twee derde van de Nederlanders een taboe ervaart rond het onderwerp. “Dat zit deze gesprekken uiteraard in de weg, daarom zullen we blijven werken aan het doorbreken ervan.”

Praten over zelfmoordgedachten kan 24/7 via 113 of 0800-0113 en de chat op 113.nl (ANP)