MET ggz en Parnassia nemen zorg failliet Virenze over

De zorg aan de patiënten van het failliete Virenze, een ggz-instelling met dertig vestigingen in het land, wordt overgenomen door MET ggz en Parnassia Groep. In januari moeten de 10.000 patiënten hun behandeling weer hebben hervat, aldus een woordvoerder van MET ggz.

De curator heeft de activiteiten van Virenze overgedragen. Ook het merendeel van de behandelaars kan waarschijnlijk aan het werk blijven. Die zijn ook hard nodig om de mensen op te vangen. Om hoeveel behandelaars het gaat, kon de zegsvrouw nog niet melden.

MET ggz is actief in Noord- en Midden-Limburg, de Parnassia Groep werkt vanuit Den Haag. "Wij zien het als onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om in een situatie als deze te zorgen voor continuïteit van zorg aan deze vaak kwetsbare mensen", aldus Stephan Valk, voorzitter raad van bestuur Parnassia Groep.

Failliet

Ggz-aanbieder Virenze is eerder deze week door de rechter formeel failliet verklaard. Al langer deden er verhalen de ronde dat het financieel niet goed ging met Virenze. Onlangs vroeg de ggz-instelling uitstel van betaling aan, dat de rechtbank inmiddels heeft omgezet in een faillissement. (ANP/Skipr)