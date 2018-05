Zorgorganisaties veroorzaken regeldruk zelf

Zorgprofessionals in de langdurige zorg besteden 30 procent van hun tijd aan administratieve taken. Dit is een stijging ten opzichte van de afgelopen twee jaar. Toen was dit nog 25 procent.

Dit blijkt uit onderzoek van Berenschot onder ruim 5300 zorgprofessionals in de langdurige zorg. Negen op de tien medewerkers die werken in de gehandicaptenzorg, vvt en ggz ervaren administratieve taken als belastend.

Het onderzoek loopt nog. De eerste uitkomsten laten zien dat medewerkers die administratie belastend vinden, over het geheel minder tevreden zijn over hun werk. Zij overwegen vaker een andere baan.

Geschrapt

Afgelopen week heeft het ministerie van VWS een lijst met regels gepubliceerd die geschrapt kunnen worden. De verantwoordelijke minister Hugo de Jonge wil dat de administratieve lasten vanaf nu elk jaar omlaag gaan, zodat er meer tijd daadwerkelijk aan zorg besteed kan worden. “Hopelijk is dit inderdaad het effect. Want ondanks alle initiatieven in de afgelopen jaren om de regeldruk terug te dringen, lijkt de administratieve belasting juist te stijgen”, zegt Marvin Hanekamp, een van de onderzoekers bij Berenschot.

Eenduidigheid

“De toename van het aantal financiers en het ontbreken van eenduidigheid als het gaat om eisen aan registratie en verantwoording zijn hier mede debet aan. Maar administratieve belasting komt ook voort uit eigen interpretatie van die regels door zorgorganisaties zelf. Bovendien leggen zij zichzelf allerlei aanvullende regels op”, zegt Hanekamp. “Het kan en moet echt minder. Het herkennen en schrappen van onnodige administratie is daarin de eerste belangrijke stap. Richt administratieve processen die wel nodig zijn vervolgens slimmer in en ondersteun dit door middel van gebruiksvriendelijke software. Zet daarbij de cliënt en de werkvloer centraal.”

De definitieve uitkomsten van het onderzoek worden in juni verwacht.