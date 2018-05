VUmc boekt jaarresultaat van 31,5 miljoen

Na vier jaar bezuinigen is VUmc weer gezond. Uit de jaarrekening over 2017 blijkt dat het ziekenhuis een resultaat heeft geboekt van 31,5 miljoen euro. In 2016 was dat 13,9 miljoen. De totale opbrengsten stegen in 2017 met 42 miljoen naar 830 miljoen euro.

VUmc heeft haar jaarrekening op 31 mei bekend gemaakt. Naar eigen zeggen is het verbeterde financiële resultaat gevolg van een combinatie van bezuiniging, verbeterde beheersing van kosten en enkele incidentele baten. VUmc blijft voldoen aan alle bankenratio’s. De solvabiliteit steeg over 2017 naar 26,2 procent. Dat was in 2016 nog 24,2 procent. De baten uit patiëntenzorg bedroegen 480 miljoen euro. In 2016 was dat 452 miljoen. Voor het medisch wetenschappelijk onderzoek verwierf VUmc vorig jaar voor 188 miljoen euro aan subsidies. In 2016 was dat 183 miljoen.

Fusie

2018 wordt een roerig jaar voor VUmc. Vorig jaar keurde de ACM de fusie met het AMC goed en de bestuurlijke fusie vindt plaats op 7 juni. De ziekenhuizen bestuderen de mogelijkheden om zo doelmatig mogelijk samen te werken. Daarnaast investeert VUmc fors in de bouw van het Imaging Center voor nieuwe beeldvormende technieken. Voor 2018 verwacht VUmc weer een positief resultaat.