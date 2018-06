AMC en VUmc gefuseerd tot Amsterdam UMC

Het AMC en VUmc zijn op 7 juni gefuseerd tot 'Amsterdam UMC'. De raden van bestuur hebben hun handtekeningen voor de bestuurlijke fusie gezet. Amsterdam UMC gaat nu stappen zetten voor verdere integratie. Dat begint bij de patiëntenzorg en het wetenschappelijk onderzoek.

Dat stellen AMC en VUmc in een gezamenlijk persbericht. Juridisch gezien blijven AMC en VUmc gescheiden. De umc’s houden hun eigen contracten met medewerkers en overeenkomsten met leveranciers. Ook contracten met banken en verzekeraars worden door de afzonderlijke ziekenhuizen afgesloten, en beide organisaties houden een aparte jaarrekening.

Raad van bestuur

Na de bestuurlijke fusie kent hebben de umc’s nog steeds een eigen raad van bestuur, maar in allebei de ziekenhuizen komen daarin dezelfde vijf mensen. Dat zijn: Hans Romijn, Wouter Bos, Frida van den Maagdenberg, Chris Polman en Mark Kramer. Hans Romijn blijft bestuursvoorzitter van het AMC en wordt vicevoorzitter bij VUmc. Wouter Bos blijft bestuursvoorzitter bij VUmc en wordt vicevoorzitter bij AMC. Ook in de twee raden van toezicht nemen dezelfde, zeven mensen zitting. Wim Kuijken is voorzitter van beide raden van toezicht.

Personeel

In Amsterdam UMC werken in totaal meer dan 15 duizend professionals. AMC en VUmc hebben een gezamenlijk sociaal beleidskader afgesproken met de bonden. Een van de belangrijkste afspraken geldt de werkzekerheid. Zo behouden medewerkers werk en vallen er geen gedwongen ontslagen in de komende vijf jaar. Overigens blijkt nu al dat het voor vele functies lastig is om vacatures in te vullen. Naar verwachting neemt de vraag naar personeel in de patiëntenzorg bovendien alleen maar toe. Medewerkers kunnen wel gevraagd worden om mobiel te zijn, bijvoorbeeld als door samenvoeging van afdelingen werken op de andere locatie nodig is. Ook daarover zijn afspraken gemaakt in het sociaal beleidskader.

Samenbrengen

Jaarlijks behandelt Amsterdam UMC meer dan 350 duizend patiënten. Het fusieziekenhuis wil specifieke patiëntgroepen op telkens één van beide locaties samenbrengen. Dat begint waarschijnlijk al dit najaar. De Intensive Care Kinderen gaat als eerste. Deze zorg verschuift naar de locatie AMC. Daarna volgen meer concentraties van patiëntenzorg over en weer.

Amsterdam UMC kent nu acht geïntegreerde onderzoeksinstituten. De afzonderlijke studies geneeskunde blijven bestaan, want die zijn onderdeel van de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit.