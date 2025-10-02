Kleinere zorgverzekeraar ONVZ bundelt krachten met VGZ

Met ingang van 2027 draagt ONVZ het risicodragerschap van zowel de basisverzekering als de aanvullende verzekeringen over aan VGZ. Ook sluit ONVZ aan bij de zorginkoop van VGZ.

Schaalvoordelen

Jean-Paul van Haarlem, bestuursvoorzitter van ONVZ, zegt dat hij merkt “dat we als landelijke speler van beperkte omvang onvoldoende kunnen profiteren van schaalvoordelen om onze premiestelling concurrerend te houden”. De samenwerking met VGZ zou helpen de premie betaalbaar te houden en de dienstverlening verder te verbeteren.

ACM

Het merk ONVZ blijft wel bestaan. Er zijn geen financiële details naar buiten gebracht. Toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) moet de deal nog goedkeuren.

ONVZ is opgericht in 1933. De in Houten gevestigde firma telt nog geen half miljoen verzekerden. Coöperatie VGZ is met meerdere labels goed voor zo’n vier miljoen verzekerden. (ANP)