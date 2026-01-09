Skipr

VGZ mag ONVZ officieel overnemen

,

VGZ mag de zorgverzekeringsportefeuille van ONVZ overnemen. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft daar in december een besluit over genomen.

Na de overname blijft er voldoende concurrentie, schrijft de ACM in een toelichting op het besluit.

Onder de VGZ Groep vallen verschillende labels: VGZ, VGZbewuzt, UnitedConsumers, Univé Zorg, ZEKUR, UMC Zorgverzekering, IZA, IZZ Zorgverzekering door VGZ en Zorgzaam.

De zorgverzekeringen van ONVZ komen daar nu bij. Daaronder vallen de basiszorgverzekeringen, aanvullende zorgverzekeringen en particuliere verzekeringen genaamd health basic en health premium van ONVZ Ziektekostenverzekeraar N.V. en ONVZ Aanvullende Verzekering N.V.

Meer over:FusieZorgverzekeraars

