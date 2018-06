Bravis rondt herijking zorgaanbod af

Het Bravis ziekenhuis heeft de herprofilering van de ziekenhuislocaties in Roosendaal en Bergen op Zoom afgerond. Locatie Bergen op Zoom richt zich voornamelijk op de acute en complexe behandelingen. Op locatie Roosendaal ligt de nadruk op de planbare- en oncologische zorg.

De herprofilering is een uitvloeisel van de fusie in 2015 tussen het toenmalig Franciscus ziekenhuis en Lievensberg ziekenhuis. Bij de fusie is vastgesteld dat de twee locaties een eigen profiel krijgen. Bij die verdeling van zorg staat het leveren van de beste zorg voor patiënten voorop. De concentratie van klinische zorg is nodig om de kwaliteit van de zorg hoog te houden en zorg binnen de regio te behouden. Hierbij is de visie van het Bravis ziekenhuis: zorg dichtbij huis waar het kan, verder weg als het beter is.

Niet ideaal

“Het is echter niet het meest ideale plaatje”, zegt Bianka Mennema, lid raad van bestuur. “Het meest optimale zou alles onder één dak zijn, maar dat is nu niet mogelijk. We streven er naar de kritisch zieke patiënt op de juiste locatie op te nemen en daarnaast doen we er alles aan om er voor te zorgen dat de patiënt zo weinig mogelijk verplaatsingen heeft tussen beide locaties. Maar helemaal voorkomen kunnen we het niet”.

Basiszorg

De locaties in Bergen op Zoom en Roosendaal blijven allebei “uitstekende basiszorg” bieden, zo belooft Bravis. De twee locaties hebben elk een kliniek, een Spoedeisende Hulp, operatiekamers en een Intensive Care. Elk ingericht voor de benodigde zorg passend bij het locatieprofiel. Bijvoorbeeld, op locatie Roosendaal is de operatieafdeling na 17.00 uur gesloten omdat de planbare zorg tijdens kantooruren plaatsvindt. Op deze manier maakt het Bravis ziekenhuis doelmatig gebruik van haar middelen. Daarnaast is besloten om het pijncentrum, het oogheelkundig behandelcentrum en het slaapcentrum te concentreren op locatie Roosendaal, nadat de daarvoor benodigde ruimten zijn verbouwd. Deze verschuivingen vinden in het najaar van 2018 plaats.