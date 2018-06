Nijmeegse cliënten failliet Vérian naar Thuiszorg van Oranje

De gemeente Nijmegen heeft de huishoudelijke hulp per 1 juli aan Thuiszorg van Oranje (TvO) gegund. Cliënten van het failliete Vérian Care & Clean worden hierbij ondergebracht. Dat heeft wethouder Bert Frings dinsdag bekend gemaakt.

Vakbond FNV is blij met het nieuws, zo meldt Omroep Gelderland. Volgens Wim van den Hoorn van FNV Zorg en kunnen door het akkoord zo'n 200 thuiszorgmedewerkers in Nijmegen aan het werk. De onderhandelaar meldt aan de omroep dat een dergelijk akkoord ook in Ede op handen is.

FNV Zorg en Welzijn wilde, samen met de andere bonden CNV Zorg en Welzijn en RMU, voor alle 1200 Vérian-medewerker en voor alle 4000 cliënten in 18 gemeenten, in voornamelijk de regio Nijmegen, één partij aanwijzen. Er zijn echter meerdere partijen die de taken van Vérian willen overnemen.