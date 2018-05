Zorgaanbieders willen taken Vérian overnemen

Een derde overnamekandidaat dient zich aan. Een consortium van drie zorgaanbieders is bereid de taken van het failliete Vérian Care & Clean uit Apeldoorn per direct over te nemen. Het bedrijf leverde huishoudelijke hulp aan zo'n 4000 cliënten in achttien gemeenten, met name in de regio Nijmegen.

Het consortium Acteon Thuiszorg (Nijmegen), Actief Zorg (Waalwijk), RST Zorgverleners (Barneveld) zegt een probleemloze overgang van zorgvraag en -aanbod te garanderen. De samenwerkende partijen hebben contracten in meer dan 95 procent van de gemeenten in het werkgebied van Vérian, zegt directeur Hein Wiekart van Acteon Thuiszorg. "Wij willen de medewerkers een arbeidsovereenkomst aanbieden vanaf 18 juni. Tot die tijd garandeert de curator de zorg en betaling."



Thuiszorgorganisatie Vérian Care & Clean, met 1100 medewerkers, kreeg eerder deze maand uitstel van betaling en werd 25 mei failliet verklaard. Het noodlijdende bedrijf was niet meer in staat zijn rekeningen te betalen.



Vérian vroeg begin 2016 al ontslag aan voor honderden medewerkers omdat Apeldoorn en tien andere gemeenten volgens het bedrijf te lage tarieven voor de thuishulp betaalden.



Eerder heeft Ledeboer Investments, dat andere onderdelen van Vérian overneemt, aangegeven een doorstart te willen maken met Vérian Care & Clean. De vakbonden hebben daar geen vertrouwen in en probeerden de huishoudelijke hulp onder te brengen bij Thuiszorg van Oranje (TvO) uit Amersfoort. (ANP/Skipr)