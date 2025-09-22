Tilburg beëindigt samenwerking met ActiefZorg: onzekerheid voor duizenden cliënten

De gemeente Tilburg heeft besloten de samenwerking met ActiefZorg alsnog te beëindigen. De thuiszorgorganisatie vecht het besluit aan bij de rechter. Wat dit betekent voor de circa 3100 cliënten die afhankelijk zijn van ActiefZorg, is vooralsnog onduidelijk.

Volgens ActiefZorg is de organisatie uitgesloten van de nieuwe aanbesteding voor huishoudelijke hulp. De gemeente zou twijfels hebben over de financiële situatie van de zorgaanbieder. Die twijfels zijn ontstaan omdat ActiefZorg nog drie miljoen euro verwacht van andere gemeenten. Vanwege lopende juridische procedures over deze bedragen heeft de accountant de jaarrekening slechts gedeeltelijk goedgekeurd. Tilburg stelt daarom vraagtekens bij de financiële continuïteit van de organisatie.

Kort geding

De gemeente wil niet bevestigen of ActiefZorg – de grootste aanbieder van huishoudelijke hulp in Tilburg – daadwerkelijk is uitgesloten van de aanbesteding en doet vanwege de lopende procedure geen inhoudelijke uitspraken. Wel is duidelijk dat ActiefZorg donderdag een kort geding aanspant om het besluit van de gemeente terug te draaien. De organisatie stelt dat haar financiële situatie aantoonbaar stabiel is en voert hierover nog gesprekken met Tilburg.

Eerder dit jaar stonden beide partijen ook al tegenover elkaar in de rechtszaal. Toen kreeg ActiefZorg gelijk van de rechter. Hoewel de zorgen van Tilburg over de financiële cijfers gegrond waren, had de gemeente volgens de rechter ‘valse verwachtingen’ gewekt en afspraken niet nagekomen. De rechter oordeelde dat de aanbesteding opnieuw moest worden uitgevoerd.

Scenario’s

Tilburg legde zich destijds neer bij de uitspraak, mede om rust te brengen onder cliënten en medewerkers van ActiefZorg, die in onzekerheid verkeerden. Toch heeft de gemeente nu besloten om na meer dan twintig jaar definitief een punt te zetten achter de samenwerking.

Wat dit betekent voor de cliënten blijft onduidelijk. De gemeente wil daar weinig over kwijt. “Tot 1 december verandert er niets, want tot dan loopt het huidige contract”, aldus een woordvoerder. “Voor de periode daarna bereiden we verschillende scenario’s voor.”

Onrust

De uitspraak in het kort geding wordt medio oktober verwacht. Of het realistisch is dat er voor duizenden cliënten binnen enkele weken een vervangende zorgaanbieder wordt gevonden, is onzeker. De gemeente zegt haar uiterste best te doen, maar kan de continuïteit van zorg niet garanderen. Voorlopig worden cliënten niet persoonlijk geïnformeerd. “Dat kan ook voor onrust zorgen. We communiceren pas zodra we precies weten wat deze zaak gaat betekenen”, aldus de gemeente.