Minder mensen in verpleeghuis, meer zware zorg thuis

De verpleegzorg die bij mensen thuis wordt geleverd in de vorm van het Volledig Pakket Thuis (VPT) is vorig jaar gestegen. Het aantal bezette verpleeghuiskamers bleef daarentegen licht dalen. Dit blijkt onder andere uit de ‘Regiomonitor 2026 verpleegzorg’ van Zorgverzekeraars Nederland (ZN).

Het totaal aantal geleverde VPT’s steeg vorig jaar van 22.587 in 2024 naar 26.168 in 2025. De grootste stijging van het VPT is met name zichtbaar bij ongeclusterde woningen. Daarmee worden ‘gewone’ woningen bedoeld waaraan geen gemeenschappelijke ontmoetingsruimten en dergelijke verbonden zijn (in tegenstelling tot geclusterde woningen). Het percentage VPT’s dat in geclusterde woningen wordt geleverd nam af van 73.5 procent van het totaal naar 69.4 procent van het totaal, terwijl het aandeel VPT’s voor ongeclusterde woningen steeg van 26.5 procent naar 30.6 procent.

Einde groei VPT

ZN verwacht een einde aan de groei van het aantal VPT’s vanaf 2027. “In het Hoofdlijnenakkoord Ouderenzorg (HLO) is afgesproken dat vanaf 2027 het Modulair Pakket Thuis (MPT) voorliggend op VPT wordt ingezet bij ongeclusterde zorg. Met dit beleid verwachten we dat vanaf 2027 het landelijke aandeel ongeclusterde VPT zowel in absolute als relatieve zin gaat afnemen.”

Daling intramurale zorg

Het aantal plekken voor verblijf in het verpleeghuis daalde vorig jaar licht van 131.520 naar 130.239. Dit terwijl ZN vorig jaar nog rekening hield met beperkte groei van het aantal bezette verpleeghuiskamers. De zorgkantoren onderzoeken de aard en de oorzaken van deze leegstand momenteel samen met partijen zoals het RIVM.

Zwaardere zorg

De geleverde zorg werd in lijn der verwachtingen ook vorig jaar weer zwaarder. Er werden minder zorgpakketten met zorgzwaarte VV4 geleverd terwijl de zwaardere zorgpakketten van VV5 tot en met VV10 vaker werden geleverd. Ten slotte viel ook de toename van het aantal ‘sectorvreemde cliënten’ op. Dat zijn mensen uit de GGZ en de gehandicaptenzorg die verpleeghuiszorg nodig hebben.

