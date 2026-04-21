VNG vindt greep van ruim 1 miljard uit gemeentefonds ‘voorbarig’

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) noemt de uitname van 1,01 miljard euro van het kabinet uit het gemeentefonds ‘voorbarig’. In een brief aan de Tweede Kamer roept de VNG op om deze bezuiniging terug te draaien. De Kamer debatteert 23 april over de Voorjaarsnota.

In het coalitieakkoord is afgesproken dat per 1 januari 2029 de huishoudelijke hulp uit de Wmo wordt geschrapt. Die maatregel moet een bezuiniging van 435 miljoen euro opleveren. Het kabinet gaat ervan uit dat mensen die daartoe in staat zijn hun huishoudelijke hulp voortaan zelf bekostigen. Voor inwoners die dat niet kunnen organiseren of betalen, blijft een gemeentelijk vangnet bestaan.

1 miljard uit gemeentefonds

In de Voorjaarsnota is deze beleidswijziging financieel vertaald naar een uitname van 1,01 miljard euro uit het gemeentefonds. De VNG vindt dat “voorbarig”. “De achterliggende maatregel is nog niet uitgewerkt en dus zijn de financiële en maatschappelijke consequenties ervan nog niet onderzocht. Dat geldt tevens voor de effecten op mensen die getroffen worden door een stapeling van maatregelen. Bovendien blijft er weinig geld over om mensen te helpen via een vangnet bij zo’n grote uitname”, schrijft de VNG.

Wmo

Daarnaast wijst de VNG erop dat er al 0,3 miljard euro uit het Gemeentefonds wordt gehaald voor de geplande invoering van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage (IVB) in de Wmo.

Jeugdhulp

Een andere bron van zorg is de jeugdhulp. De rijksbegroting gaat uit van een afname van de jeugdzorg met circa 35 tot 40 procent. “Zo’n enorme krimp is in geen enkel ander zorgdomein geprobeerd, laat staan gerealiseerd. Daarom zal het rijk het financieel kader vanaf 2028 structureel moeten aanpassen en we roepen u op om nu alvast aan de slag te gaan met de fundamentele hervormingen, omdat anders in de jaren erna de kosten in gelijke tred blijven stijgen”, schrijft de VNG.