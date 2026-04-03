45 procent opleidingsplaatsen specialist ouderengeneeskunde blijft leeg

,

138 van de 305 beschikbare opleidingsplaatsen voor specialisten ouderengeneeskunde zijn in 2025 onbenut gebleven. Dat is 45 procent. En dat terwijl dit de artsen zijn die in de toekomst moeten zorgen voor de thuiswonende ouderen.

De vereniging van specialisten ouderengeneeskunde Verenso heeft daarom de Tweede Kamer opgeroepen om snel maatregelen te nemen tegen het groeiend tekort aan specialisten ouderengeneeskunde. ANBO-PCOB steunt deze oproep.

Langer thuis

Ouderen moeten steeds langer thuiswonen. Hierdoor verschuift de zorg van het ziekenhuis en verpleeghuis naar de thuissituatie. De medische ondersteuning verschuift onvoldoende mee, stelt Verenso. De capaciteit blijft achter bij de groeiende zorgvraag.

Eisen

De vereniging pleit daarom voor een actieplan om de instroom in opleidingen voor beroepen in de eerste lijn te vergroten en betere randvoorwaarden en voldoende financiering om deze opleidingen aantrekkelijker te maken. Daarnaast vraagt Verenso om minder administratieve lasten. Tot slot pleit de vereniging voor een sterkere positie van de specialist ouderengeneeskunde als regiebehandelaar, zodat de zorg voor kwetsbare ouderen beter wordt georganiseerd.

