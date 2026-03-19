Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Vvt
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

Het Gastenhuis start nieuw leertraject om inzet zij-instromers te versnellen

Het Gastenhuis lanceert met ROC Midden Nederland en Floow.ai een nieuw leertraject. Via een flexibele leerroute in een app kunnen mensen die in de ouderenzorg willen werken, zorgvaardigheden leren en tegelijkertijd praktijkervaring opdoen.

Het initiatief moet de instroom van nieuwe medewerkers in de ouderenzorg vergroten. “We hebben meer mensen nodig, maar een traditionele opleiding past niet altijd bij iedereen”, aldus strategisch HR-adviseur Trudy van Kampen van Het Gastenhuis, dat op 35 locaties kleinschalige woonzorg voor mensen met dementie biedt. “Met maatwerkleren via Floow.ai maken we de stap naar werken in de zorg toegankelijker.”

Praktijk

De eerste module richt zich op ADL-vaardigheden, zoals helpen bij wassen, aankleden en eten. Het programma wordt later dit jaar uitgebreid met een module medicatie toedienen.

In de app kunnen deelnemers theorieles volgen, opdrachten maken en contact houden met hun praktijkbegeleider en docent. “Mensen kunnen flexibel leren én meteen ervaring opdoen in de praktijk”, vertelt Van Kampen.

Bevoegd voor basiszorg

Met het nieuwe leertraject hopen de organisaties meer mensen zonder zorgdiploma te charteren voor een baan in de ouderenzorg. Na afronding van de module ontvangen deelnemers een officieel erkend certificaat van ROC Midden Nederland. Daarmee zijn zij bevoegd om basiszorg te verlenen binnen de ouderenzorg.

Reageer op dit artikel
Meer over:OpleidingOuderenzorgPersoneel

  • Dit veld is verborgen bij het bekijken van het formulier
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Gerelateerd nieuws

12:23 Het Gastenhuis start nieuw leertraject om inzet zij-instromers te versnellen
16 mrt 2026 Zorgopleidingen laten minder studenten toe vanwege tekort aan stageplekken
10 mrt 2026 VWS laat minder medisch specialisten opleiden dan geadviseerd
16 feb 2026 Poll | Grenzen opzoeken bij kwalificaties OK-personeel is noodzakelijk
13 feb 2026 Kabinet: ervaringscertificaten niet meer accepteren

Interessant voor u

Vanaf 28 oktober 2025

Masterclass Bestuurlijke Wijsheid

 00:00 - 00:00 Den Dolder Inschrijven Meer informatie
16 december 2025, Utrecht

Masterclass Teamdynamiek

 09:00 - 16:30 Van der Valk Hotel Inschrijven Meer informatie
23 april 2026

Tip uw secretaresse over Hét Secretaressecongres

 09:00 - 16:30 Den Bosch Inschrijven Meer informatie
20 november 2025

Tip uw secretaresse over Hét Secretaressecongres

 09:00 - 16:30 Barneveld Inschrijven Meer informatie
4 november 2025, Veenendaal

Congres GGZ uit de knel

 09:00 - 16:30 Van der Valk Inschrijven Meer informatie
27 november 2025, Utrecht

Congres Concentratie en spreiding van zorg

 09:00 - 16:30 Van der Valk Inschrijven Meer informatie

Reader Interactions

Reacties