Het Gastenhuis start nieuw leertraject om inzet zij-instromers te versnellen

Het Gastenhuis lanceert met ROC Midden Nederland en Floow.ai een nieuw leertraject. Via een flexibele leerroute in een app kunnen mensen die in de ouderenzorg willen werken, zorgvaardigheden leren en tegelijkertijd praktijkervaring opdoen.

Het initiatief moet de instroom van nieuwe medewerkers in de ouderenzorg vergroten. “We hebben meer mensen nodig, maar een traditionele opleiding past niet altijd bij iedereen”, aldus strategisch HR-adviseur Trudy van Kampen van Het Gastenhuis, dat op 35 locaties kleinschalige woonzorg voor mensen met dementie biedt. “Met maatwerkleren via Floow.ai maken we de stap naar werken in de zorg toegankelijker.”

Praktijk

De eerste module richt zich op ADL-vaardigheden, zoals helpen bij wassen, aankleden en eten. Het programma wordt later dit jaar uitgebreid met een module medicatie toedienen.

In de app kunnen deelnemers theorieles volgen, opdrachten maken en contact houden met hun praktijkbegeleider en docent. “Mensen kunnen flexibel leren én meteen ervaring opdoen in de praktijk”, vertelt Van Kampen.

Bevoegd voor basiszorg

Met het nieuwe leertraject hopen de organisaties meer mensen zonder zorgdiploma te charteren voor een baan in de ouderenzorg. Na afronding van de module ontvangen deelnemers een officieel erkend certificaat van ROC Midden Nederland. Daarmee zijn zij bevoegd om basiszorg te verlenen binnen de ouderenzorg.