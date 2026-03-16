Zorgopleidingen laten minder studenten toe vanwege tekort aan stageplekken

Het nieuwe kabinet hoopt een einde te maken aan het tekort aan mbo-stageplekken in de zorg. Onderwijsminister Rianne Letschert (D66) wil “structurele financiering” vinden om de positie van mbo’ers op de stagemarkt te verbeteren. Dat meldt de NOS .

Het tekort aan stageplekken maakt dat sommige mbo-opleidingen tijdelijk minder studenten toelaten. Gevolg is dat de instroom van nieuw afgestudeerd zorgpersoneel stokt. “Dat is een sector waar je dat absoluut niet wil zien”, zegt Letschert, doelend op het personeelstekort in de zorg.

Begeleiden stagiaires is intensief

Juist in sectoren waar een personeelstekort is, zijn bedrijven en instellingen huiverig om stagiairs aan te nemen. Het is namelijk behoorlijk arbeidsintensief om hen te begeleiden. Ook gaat de voorkeur vaak uit naar mbo-studenten met meer ervaring dan eerstejaars of hbo’ers omdat die minder begeleiding nodig hebben, zegt de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven.

Te weinig stagebegeleiders

Het is de vraag of het extra geld waar minister Letschert naar zegt te zoeken, wél kan zorgen voor mbo-stageplekken. “Geld prikkelt zorgorganisaties slechts in beperkte mate om meer stages aan te bieden”, concludeerde de Rekenkamer in 2023. “Te weinig beschikbare stagebegeleiders is het grootste knelpunt.” Een financiële regeling voor zorgorganisaties om stagiairs te kunnen aannemen, het Stagefonds Zorg, wordt om die reden gestopt.

Personeelstekort groeit

Ondertussen groeien de personeelstekorten door het tekort aan stageplekken. In 2023 sloot toenmalig Onderwijsminister Robbert Dijkgraaf het Stagepact MBO. Daarin staan afspraken met de opleidingen en het bedrijfsleven over onder meer het aantal stageplekken, vergoedingen, het verbeteren van begeleiding en het uitbannen van stagediscriminatie.

Stagepact MBO

Het stagepact loopt volgend jaar af. “Dus daar zal ik opnieuw naar moeten gaan kijken”, zegt minister Letschert. Ze benadrukt dat het totale stagetekort onder mbo’ers in Nederland ongeveer 1 procent bedraagt. Een relatief laag aantal.

Tegelijkertijd vindt de minister het “zorgelijk” dat het tekort vooral speelt in sectoren “waarin je het eigenlijk niet zou willen”, namelijk zorg, sport en welzijn. Ze zegt samen met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport naar oplossingen te zoeken. Ze belooft voor de zomer de Tweede Kamer te informeren.