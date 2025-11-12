Studie: student uit krimpregio voorrang geven op geneeskundestudie lost huisartsentekort op

Studenten uit krimpregio’s voorrang verlenen tot de geneeskundestudie kan een oplossing zijn voor het huisartsentekort. Dat adviseert onderzoeker Lianne Mulder in een studie die zij uitvoerde in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Mulder constateert in haar onderzoek dat het geen mysterie is waarom Friesland, Groningen, Drenthe en Zeeland kampen met huisartsentekorten. “Zij brengen al 25 jaar de minste geneeskundestudenten voort.”

Internationaal voorbeeld

Artsen keren na hun studie vaak terug naar hun geboorteregio. In plaats van huisartsen uit de Randstad naar krimpregio’s te lokken, adviseert Mulder meer geneeskundestudenten uit de krimpregio’s zelf op te leiden tot huisarts. Op basis van de onderzoeksresultaten noemt ze vier vormen van gelegaliseerd selectiebeleid: voorrang via loting, het reserveren van opleidingsplekken of via quota. Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Australië al met een soortgelijke aanpak.

Om studenten ook daadwerkelijk over te halen voor het huisartsenvak te kiezen, verwijst Mulder wederom naar Duits voorbeeld. Daar krijgen studenten in ruil voor een opleidingsplek soms een contract dat hen na hun studie verplicht om huisarts te worden in de krimpregio.