Gelderse huisartsen starten wervingscampagne

Na de Zeeuwse huisartsen starten ook huisartsen in de regio Zutphen, Apeldoorn en Achterhoek met een campagne om meer huisartsen in de regio aan te trekken. De regionale huisartsenorganisatie richt zich vooral tot (bijna) afgestudeerde huisartsen, waarnemers die een eigen praktijk overwegen en huisartsen uit de Randstad die toe zijn ‘aan een huisartsenleven in balans in Oost-Gelderland’.

“Ook hier begint het te knellen; de nood is nog niet aan de man in dit werkgebied, maar het is wel belangrijk om nieuwe huisartsen aan onze regio te binden”, zegt Bart Smit, bestuurder van de regionale huisartsenorganisatie HOOG, in een interview met Tubantia.

Wervingsevenement

Daarom organiseert de huisartsenorganisatie, met honderdveertig aangesloten praktijken, op 22 september een wervingsevenement op vliegveld Teuge. Daar gaan ambassadeurs met potentiële collega’s in gesprek en worden er korte presentaties over het wonen en werken in de regio gehouden. Een aantal bezoekers krijgen daarnaast een rondvlucht.

Jongere generatie huisartsen

Een groene werk- en leefomgeving en de manier waarop de huisartsenzorg in de regio geregeld is, zijn volgens HOOG enkele redenen om een praktijk in de Achterhoek of Veluwe te starten. De huisartsenorganisatie is namelijk de eerste in het land die ondersteunend personeel levert aan huisartsen. “We zien dat met name de jongere generatie huisartsen wat minder zit te wachten op het ondernemerschap dat bij een eigen praktijk hoort, bijvoorbeeld de verantwoordelijkheid voor personeel en al het regelwerk daar omheen. Daar spelen we op in. De moderne huisarts wil ontzorgd worden”, vertelt Smit aan Tubantia.