Gelre ziekenhuizen maakt behandeling zwangerschapsmisselijkheid thuis mogelijk

Zwangeren met hevige zwangerschapsmisselijkheid kunnen sinds deze zomer hun behandeling thuis voortzetten, dankzij een samenwerking tussen Gelre ziekenhuizen en de thuiszorgorganisaties Vérian en Sensire.

De nieuwe aanpak biedt veel voordelen, zoals herstel in eigen omgeving en minder ziekenhuisopnames.

Overname door thuiszorg

Na een eerste afspraak en onderzoek in het ziekenhuis, stelt de gynaecoloog het behandelplan op. Wanneer de behandeling met vochtinfuus en medicijnen is gestart, kan de zwangere de verdere zorg thuis ontvangen. De gynaecoloog blijft verantwoordelijk, terwijl de thuiszorg de praktische uitvoering van de behandeling overneemt. Dit omvat het toedienen van het infuus en de medicijnen, ondersteund door voedingsadvies van een diëtist.

Deze nieuwe aanpak maakt het mogelijk om de behandeling van hyperemesis gravidarum, die vaak leidt tot uitdroging en gewichtsverlies, in de vertrouwde thuissituatie voort te zetten.