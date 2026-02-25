Suzanne Kats nieuw bestuurslid Antonius zorggroep

Suzanne Kats zal per 1 juni 2026 lid worden van de raad van bestuur van stichting Antonius zorggroep.

Antonius Zorggroep levert thuiszorg in Zuidwest Friesland. Ze hebben tevens een ziekenhuis in Sneek en een polikliniek in Emmeloord. Het bestuur bestaat uit twee mensen. Annette Imhof is de voorzitter van de raad van bestuur.

Suzanne Kats is Cardiothoracaal chirurg. Zij werkt momenteel in het MUMC+ en is voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie (NVT). Naast haar medische kennis brengt Kats affiniteit met digitale innovatie mee.

Meebewegen

Ze ziet haar nieuwe functie als een logische volgende stap in haar carrière. “Wat mij drijft is het continu verbeteren van zorgkwaliteit, het stimuleren van innovatie en het meebewegen met veranderende omstandigheden, altijd met oog voor mensen én resultaten. Ik combineer een gestructureerde, pragmatische denkwijze met oprechte aandacht voor de menselijke kant van organisaties. Vanuit die balans lever ik graag een bijdrage aan strategische vraagstukken en toekomstbestendige zorg.”

Thuiszorg

Richard Kamman, voorzitter raad van commissarissen: ‘Met de benoeming van Suzanne houden we de ingezette koers vast en versterken we Antonius met een bestuurslid met een medische achtergrond én met gevoel voor thuiszorg.”