Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Ziekenhuiszorg
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

Suzanne Kats nieuw bestuurslid Antonius zorggroep

,

Suzanne Kats zal per 1 juni 2026 lid worden van de raad van bestuur van stichting Antonius zorggroep.

Antonius Zorggroep levert thuiszorg in Zuidwest Friesland. Ze hebben tevens een ziekenhuis in Sneek en een polikliniek in Emmeloord. Het bestuur bestaat uit twee mensen. Annette Imhof is de voorzitter van de raad van bestuur.

Suzanne Kats is Cardiothoracaal chirurg. Zij werkt momenteel in het MUMC+ en is voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie (NVT). Naast haar medische kennis brengt Kats affiniteit met digitale innovatie mee.

Meebewegen

Ze ziet haar nieuwe functie als een logische volgende stap in haar carrière. “Wat mij drijft is het continu verbeteren van zorgkwaliteit, het stimuleren van innovatie en het meebewegen met veranderende omstandigheden, altijd met oog voor mensen én resultaten. Ik combineer een gestructureerde, pragmatische denkwijze met oprechte aandacht voor de menselijke kant van organisaties. Vanuit die balans lever ik graag een bijdrage aan strategische vraagstukken en toekomstbestendige zorg.”

Thuiszorg

Richard Kamman, voorzitter raad van commissarissen: ‘Met de benoeming van Suzanne houden we de ingezette koers vast en versterken we Antonius met een bestuurslid met een medische achtergrond én met gevoel voor thuiszorg.”

Reageer op dit artikel
Meer over:PersonaliaThuiszorgZiekenhuizen

  • Dit veld is verborgen bij het bekijken van het formulier
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Gerelateerd nieuws

12:20 Suzanne Kats nieuw bestuurslid Antonius zorggroep
1 sep 2025 Nieuwe bestuurder bij thuiszorgorganisatie STMG
24 feb 2026 Charim benoemt nieuwe toezichthouder
23 feb 2026 Nieuwe zorgministers willen sector spreken voordat ze besluiten nemen
23 feb 2026 Hermans en Sterk beëdigd als zorgministers

Reader Interactions

Reacties