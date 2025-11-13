Skipr

Inspectie geeft Tilburgse thuiszorgaanbieder een aanwijzing

,

Hasman Helpende Hand heeft een aanwijzing gekregen. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) ziet al langere tijd tekortkomingen. Daarom mag de Tilburgse thuiszorgaanbieder drie maanden lang geen nieuwe cliënten aannemen.

Afgelopen februari werd Hasman Helpende Hand door de IGJ onder verscherpt toezicht gesteld. “De organisatie beschikt over te weinig kennis en kunde om een zorgorganisatie aan te sturen”, schrijft de inspectie. “Dit zorgt ervoor dat de zorgaanbieder aan verschillende normen voor goede en veilige zorg niet voldoet.”

Geen urgentiebesef

Ondanks de belofte op beterschap, heeft de aanbieder het afgelopen half jaar onvoldoende verbeteringen doorgevoerd. “Daarmee zijn er nog steeds risico’s voor de cliënten.” De IGJ constateert dat de vennoten gedurende het verscherpt toezicht geen urgentiebesef tonen.

Hasman Helpende Hand heeft daarom een aanwijzing gekregen met een cliëntenstop. Als de thuiszorgaanbieder op uiterlijk 4 februari 2026 niet voldoet, kan de IGJ een dwangsom opleggen.

IGJ Kwaliteit Thuiszorg

